Агілера зі сміливим декольте обтягнула пишні форми червоним латексом

Американська співачка Крістіна Агілера, яка полюбляє соковиті кольори та яскравий мейк, запалила свій Instagram зухвалим образом.

Зірка епатувала 8 мільйонів фоловерів хитромудрою зачіскою та червоним латексним луком зі звабливим декольте.

Як пише The Daily Mail, цими фото Агілера заявила про вихід синглу "Santo", який стане частиною її першого за 20 років іспанського музичного альбому "La Fuerza".

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Як відомо, співачка завжди була прихильницею яскравих скандальних луків. Раніше зірка довела це, погравши в БДСМ на камеру.

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