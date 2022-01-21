Кендалл Дженнер у крихітному бікіні та чоботах наробила фото у сніжних кучугурах
П'ятниця, 21 січня 2022, 13:30
Американська модель Кендалл Дженнер шокувала фоловерів своєю прогулянкою у купальнику серед снігових кучугур.
Виявляється, катання на сноуборді – не єдина розвага зірки під час відпочинку.
Як пише The Daily Mail, Кендалл проводить відпустку в Аспені, у Колорадо.
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"Вім Гоф радив приймати крижані ванни", - написала зірка, згадуючи про "крижану людину" з Нідерландів.
Нагадаємо, у 2018 Дженнер стала найдорожчою моделлю у світі. Протягом 4 років Кайлі успішно продовжує утримувати цей статус.
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