"Холостяк" Топольський похвалився оголеними м’язами і закликав качати прес

22 січня 2022, 10:40

32-річний Алекс Топольський, який став головним героєм нового сезону телешоу "Холостяк", мотивує підписників займатися спортом.

Завидний жених поділився в Instagram фотографією себе у чудовій формі.

 
Подивившись на це фото, відразу хочеться прийняти упор лежачи
фото з instagram

"Не йти в зал, тому що нема часу, локдаун або ще яка-небудь штука, не є для мене виправданням. Питання бажання та мотивації! Зал може складатися зі штучного газону, стулу та власного тіла. Уперед качати прес, скоро літо!", - закликав Топольський


 
Сашко любить демонструвати своє оголене тіло

Нагадаємо, головним героєм минулого сезону "Холостяк" був Михайло Залівако. А серце Михайла у телешоу завоювала друга дружина ексголови ОП Андрія Богдана, Анна.


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