"Холостяк" Топольський похвалився оголеними м’язами і закликав качати прес
Субота, 22 січня 2022, 10:40
32-річний Алекс Топольський, який став головним героєм нового сезону телешоу "Холостяк", мотивує підписників займатися спортом.
Завидний жених поділився в Instagram фотографією себе у чудовій формі.
"Не йти в зал, тому що нема часу, локдаун або ще яка-небудь штука, не є для мене виправданням. Питання бажання та мотивації! Зал може складатися зі штучного газону, стулу та власного тіла. Уперед качати прес, скоро літо!", - закликав Топольський
Нагадаємо, головним героєм минулого сезону "Холостяк" був Михайло Залівако. А серце Михайла у телешоу завоювала друга дружина ексголови ОП Андрія Богдана, Анна.
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