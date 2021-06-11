"Холостяк" Заливако про перше враження від ексдружини Богдана: Я би Аню відправив додому
"Холостяк" Михайло Заливако, чиє серце у телешоу завоювала Анна Богдан, зізнався, що вона йому спочатку не сподобався. Жінка могла виглядати байдужою, але це тому, що вона обережно впускає нових людей у своє життя.
Про це парочка поговорила в програмі "Слава+".
"Я би Аню відправив додому після першого вечора. Якби була можливість, я би з нею попрощався. Тому що наше перше спілкування з нею було "не альо", - зізнався Михайло.
"Вона дуже стримана, бачу по міміці, бачу, як вона розмовляє, вона дуже дозовано розмовляє, бачу, що вона не хоче розмовляти. Я задаю питання, вона не хоче відповідати. Думаю, ну, зрозуміло", - пригадав він.
Як зізнався Заливако, він розказав згодом Богдан про це перше враження, і вона "досі біситься".
Симпатії багатьох глядачів шоу були на боці Юлії Зайки, тоді як ексдружину Андрія Богдана вважали холодною маніпуляторкою. Заливако з цим категорично не згоден.
"Ніжнішої дівчинки я не знаю... Бо з нею не жили, не знають її", - запевнив він.
На думку Заливака, захоплюватися сильними людьми - не модно. Анна ж у телешоу не плакала, не казала "Холостяку", як сильно його кохає. Може, саме тому її не змогли полюбити.
Нагадаємо, Аня з Михайлом цілих три місяці приховували стосунки, чекаючи, поки шоу закінчиться на ТБ.
Фото з Instagram Залівака та Богдан
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