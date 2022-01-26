Хейлі Бібер у нюдовій білизні похизувалася блискучою шкірою та пружним тілом

26 січня 2022, 13:27

25-річна американська модель Хейлі Бібер вкотре порадувала фоллоферів доглянутим обличчям і стрункою фігурою.

Дружина канадського співака Джастіна Бібера опублікувала фото себе у спідньому в Instagram.

"Глазурована шкіра весь 2022. Розкажи другу", - написала модель.

 
Засмагла і зволожена шкіра Хейлі - крупним планом на заздрість підписникам
фото з Instagram

 
Красуні навіть не потрібен хайлайтер, адже вона сяє зсередини
 
Хейлі набила татуювання на честь дня весілля її батьків
 
Кілограми тонального крему, щоб гарно виглядати для фото?
Або краще патчі і маска для здорової і блискучої шкіри?

А ще раніше модель опублікувала кілька світлин з пляжу.

 
Нещодавно Хейлі засмагала у яскравому купальнику та кумедному капелюсі
 

Як відомо, Хейлі Бібер – професійна модель і знана красуня. У 2017-му році дружину співака Джастіна Бібера визнали найсексуальнішою жінкою року.

Оголення бікіні Хейлі Бібер

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