Хейлі Бібер у нюдовій білизні похизувалася блискучою шкірою та пружним тілом
26 січня 2022, 13:27
25-річна американська модель Хейлі Бібер вкотре порадувала фоллоферів доглянутим обличчям і стрункою фігурою.
Дружина канадського співака Джастіна Бібера опублікувала фото себе у спідньому в Instagram.
"Глазурована шкіра весь 2022. Розкажи другу", - написала модель.
А ще раніше модель опублікувала кілька світлин з пляжу.
Як відомо, Хейлі Бібер – професійна модель і знана красуня. У 2017-му році дружину співака Джастіна Бібера визнали найсексуальнішою жінкою року.
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