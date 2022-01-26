Костромічова на Паризькому тижні моди показала "найстрашніше" в кар'єрі моделі
26 січня 2022, 16:30
35-річна модель і телеведуча Алла Костромічова взяла участь у Паризькому тижні моди та поділилася бекстейджем.
Модель опублікувала моменти підготовки до виходу і розповіла, що для неї є найстрашнішим у кар’єрі манекенниці.
"Знаєте, що найстрашніше у модельній кар’єрі? Це фотографії, які знімають для бекстейджу показів", - зазначила Алла.
А ще зірка розповіла, що не існує швидкого та легкого способу для схуднення, і закликала фолловерів працювати над собою.
Як відомо, у підлітковому віці Алла була дуже закомплексованою. Колись модель розповіла, як її булили через надмірну худорлявість.
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