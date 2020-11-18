"Три роки працювала з психологом": Костромічова згадала, як її цькували у школі через худі ноги

Ведуча телешоу "Супер Топ-модель по-українськи" Алла Костромічова зізналася, що три роки пропрацьовувала з психологом свої підліткові травми.

Як і більшості дівчат, які у підлітковому віці відрізнялися зовні, Аллі довелося відчути на собі булінг однолітків.

"У пам'яті картинка: я тримаюся за одвірок і кричу, що не піду до школи, поки мене не переодягнуть. Не хотіла ходити в спідниці, адже мої ноги були дуже худі, за що обзивали суповим набором", – згадала ведуча "Нового каналу".

Відомі топмоделі частенько згадують, як їх булили у дитинстві через надмірну худорлявість, і Алла - не виключення

"Навіть моя подруга мене соромилася. Вона не ходила зі мною в клуб, брала з собою іншу дівчину. Я ж була занадто немодною для неї", - додала модель.

А тепер ці ноги - гордість Костромічової

Побороти комплекси Аллі допоміг не лише психолог, а й моделінг.

"Мій перший поцілунок видався жахливим – я зробила це лише для того, щоб поставити галочку. Адже мені було 16 років, всі вже цілувалися, а я ні. І зараз дуже про це шкодую. Взагалі перше відчуття того, що я красива й сексуальна, прийшло, коли побачила свої фото в глянцевих журналах. Тобто, підтвердження власної краси я вперше отримала з боку моделінгу, а не чоловіків", - зізналася Костромічова.

Нагадаємо, раніше про цькування через довгі ноги згадувала телведуча Леся Нікітюк.

Фото з Instagram