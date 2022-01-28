Романтика за десятки тисяч $: Роналду продемонстрував свою кохану з найвищої вежі у світі

Португальський футболіст Кріштіану Роналду разом із сім’єю відпочивають у Дубаї, де якраз відзначили день народження нареченої спортсмена, Джорджини Родрігес.

У якості подарунку Роналду організував справжнє відеошоу на найвищій вежі у світі.

"Щиро вітаю, моя кохана", - написав футболіст, опублікувавши відео із зображення Джорджини на вежі Бурдж Халіфа.

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Як повідомляє The Mirror, згідно з нещодавніми звітами, вартість трьохвилинної реклами або повідомлення на фасаді вежі становить не менш ніж 60 000$. До речі, у вихідні ціна зростає.

28-річна кохана спортсмена вже встигла наробити купу знімків і опублікувати їх в Instagram.

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Масштаб подарунку важко переоцінити

Як відомо, у Роналду четверо дітей: 11-річний син Кріштіанінью, двійнята Матео і Ева, яких футболісту народила сурогатна матір, і дочка Алана - спільна дитина Кріштіану та Джорджини.

А у лютому минулого року спортсмен оголосив, що знову стане батьком двійні.