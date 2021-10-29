Роналду оголосив, що знову стане батьком двійні

36-річний португальський футболіст Кріштіану Роналду оголосив, що його наречена Джорджина Родрігес вагітна двійнею.

Про це спортсмен повідомив у своєму Instagram, виклавши фото з УЗД.

"Ми раді повідомити, що в наc будуть двійнята. Наші серця сповнені любов'ю - ми не можемо дочекатися зустрічі з ними", - написав багатодітний спортсмен.

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Як відомо, у Роналду четверо дітей: 11-річний син Кріштіанінью, двійнята Матео і Ева, яких футболісту народила сурогатна матір, і дочка Алана - спільна дитина Кріштіану та Джорджини.

Незабаром у Роналду буде шестеро нащадків фото з instagram

Нагадаємо, загадкова жінка, яка у 2010-му році народила Роналду первістка, померла у 2011-му. Хоча спочатку казали, що сина йому народила сурогатна матір, і Роналду начебто брехав дитині, що його мати "пішла на небо".

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