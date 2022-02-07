Донька Кравець у шкіряних штанях показала, як запалювала на святі в дочки Арфуша

Понеділок, 7 лютого 2022, 13:45

Донька комедіантки Олени Кравець Маша засвітилася на вечірці із нагоди 18-річчя Емілі Арфуш – дочки телепродюсера Валіда Арфуша.

І хоча сам день народження відбувся наприкінці січня, фото Маша виклала лише зараз.

Для виходу Кравець обрала шкіряні штани та сріблястий топ, в яких запалювала разом з іншими гостями.

 
Сама ж Маша відсвяткувала 18-річчя у лютому минулого року
фото instagram@maarriill
 
 
Золота молодь)

"Ось такі красиві ми були на неймовірній вечірці на честь дня народження Емілі", – написала дівчина.

 
А ось і сама іменинниця)
фото instagram@emiarfush
 
 

Нагадаємо, Маша нещодавно зробила нове тату.

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