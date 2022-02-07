Донька Кравець у шкіряних штанях показала, як запалювала на святі в дочки Арфуша
7 лютого 2022, 13:45
Донька комедіантки Олени Кравець Маша засвітилася на вечірці із нагоди 18-річчя Емілі Арфуш – дочки телепродюсера Валіда Арфуша.
І хоча сам день народження відбувся наприкінці січня, фото Маша виклала лише зараз.
Для виходу Кравець обрала шкіряні штани та сріблястий топ, в яких запалювала разом з іншими гостями.
"Ось такі красиві ми були на неймовірній вечірці на честь дня народження Емілі", – написала дівчина.
Нагадаємо, Маша нещодавно зробила нове тату.
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