Донька Кравець у шкіряних штанях показала, як запалювала на святі в дочки Арфуша

Донька комедіантки Олени Кравець Маша засвітилася на вечірці із нагоди 18-річчя Емілі Арфуш – дочки телепродюсера Валіда Арфуша.

І хоча сам день народження відбувся наприкінці січня, фото Маша виклала лише зараз.

Для виходу Кравець обрала шкіряні штани та сріблястий топ, в яких запалювала разом з іншими гостями.

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Золота молодь)

"Ось такі красиві ми були на неймовірній вечірці на честь дня народження Емілі", – написала дівчина.

А ось і сама іменинниця) фото instagram@emiarfush

Нагадаємо, Маша нещодавно зробила нове тату.

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