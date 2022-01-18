Кравець із донькою-красунею засвітилася на кінопоказі. ФОТО

Вівторок, 18 січня 2022, 18:08

Зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець з 18-річною дочкою Марією відвідали презентацію серіалу "Дикі".

Артистка прийшла підтримати своїх колег, які продюсували проєкт, та виклала кілька сторіс з події в свій Instagram.

На червоному хіднику Кравець у романтичній сукні позувала з донькою у чорному.

 
"З моєю Марією", - написала Олена
 
Як відомо, Маша живе окремо від батьків з 16-ти років 

Нагадаємо, Кравець дуже демократично ставиться до виховання доньки. Не так давно вона хизувалася у сторіс черговим татуюванням, яке зробила Марія.


powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
IDEALMEDIA
Останні матеріали
Більше матеріалів