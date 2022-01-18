Кравець із донькою-красунею засвітилася на кінопоказі. ФОТО
Вівторок, 18 січня 2022, 18:08
Зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець з 18-річною дочкою Марією відвідали презентацію серіалу "Дикі".
Артистка прийшла підтримати своїх колег, які продюсували проєкт, та виклала кілька сторіс з події в свій Instagram.
На червоному хіднику Кравець у романтичній сукні позувала з донькою у чорному.
Нагадаємо, Кравець дуже демократично ставиться до виховання доньки. Не так давно вона хизувалася у сторіс черговим татуюванням, яке зробила Марія.
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