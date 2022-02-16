Серена Вільямс з сестрою знялися у купальниках для російського глянцю. ФОТО
Американські тенісистки 40-річна Серена Вільямс та 41-річна Вінус Вільямс прикрасили обкладинку російського Harper's Bazaar.
Для цього сестри попозували у цікавих образах на тлі різних локацій.
Серена вже встигла заспойлерити кілька знімків на сторінці в Instagram.
"Сестра – це подарунок для серця, подруга по духу, червона нитка сенсу життя", - написала молодша з сестер.
Нагадаємо, у 2017 році Серена вийшла заміж за засновника Reddit Алексіса Оганяна. Подружжя виховує донечку Алексіс Олімпію.
Як відомо, первісток дістався Вільямс дуже непросто. Під час і після пологів були ускладнення, і спортсменка навіть могла померти.
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