Серена Вільямс з сестрою знялися у купальниках для російського глянцю. ФОТО

Американські тенісистки 40-річна Серена Вільямс та 41-річна Вінус Вільямс прикрасили обкладинку російського Harper's Bazaar.

Для цього сестри попозували у цікавих образах на тлі різних локацій.

Серена вже встигла заспойлерити кілька знімків на сторінці в Instagram.

"Сестра – це подарунок для серця, подруга по духу, червона нитка сенсу життя", - написала молодша з сестер.

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Серена і Вінус наробили зворушливих фото

Нагадаємо, у 2017 році Серена вийшла заміж за засновника Reddit Алексіса Оганяна. Подружжя виховує донечку Алексіс Олімпію.

Як відомо, первісток дістався Вільямс дуже непросто. Під час і після пологів були ускладнення, і спортсменка навіть могла померти.

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