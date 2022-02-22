Грілзи, спущені штани та рожеве волосся: 17-річний Круз Бекхем повторив фотосет батька для глянцю

Сімейство Бекхемів із модою на "ти". Слідом за середнім сином Ромео у моделінг подався і молодший Круз, який знявся для британського журналу i_D.

Звісно мама хлопця дизайнерка Вікторія Бекхем не пройшла повз такої події.

Круз днями відсвяткував 17-річчя фото @stevenklein

Беремо на замітку: рибацькі сітки та в'язані торбинки у тренді :)

"Важливий перший день у ролі 17-річного, Крузе", – написала вона під обкладинкою сина.

Епатажно, але у дусі i_D

Вікторія у сторіс також провела паралелі між зйомкою сина та чоловіка Девіда Бекхема у молодості.

Крім сходості самої фотосесії, не можна не помітити зовнішню ідентичність Девіда та Круза

Нагадаємо, Круз Бекхем – один із 4-х дітей подружжя. У пари також є 10-річна донечка Харпер, а також старші сини – 22-річний Бруклін та 19-річний Ромео.





