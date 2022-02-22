Грілзи, спущені штани та рожеве волосся: 17-річний Круз Бекхем повторив фотосет батька для глянцю
22 лютого 2022, 11:00
Сімейство Бекхемів із модою на "ти". Слідом за середнім сином Ромео у моделінг подався і молодший Круз, який знявся для британського журналу i_D.
Звісно мама хлопця дизайнерка Вікторія Бекхем не пройшла повз такої події.
"Важливий перший день у ролі 17-річного, Крузе", – написала вона під обкладинкою сина.
Вікторія у сторіс також провела паралелі між зйомкою сина та чоловіка Девіда Бекхема у молодості.
Нагадаємо, Круз Бекхем – один із 4-х дітей подружжя. У пари також є 10-річна донечка Харпер, а також старші сини – 22-річний Бруклін та 19-річний Ромео.
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