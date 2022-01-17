Мамина гордість: Ромео Бекхем у прозорій сорочці попозував для корейського глянцю. ФОТО

Середній син зіркового подружжя Бекхемів Ромео, продовжує підкорювати світ моди у якості моделі.

Юнак з’явився на обкладинці корейського GQ, яку представили у двох версіях: чорно-білою та в кольорі.

До речі, на зйомці Ромео з ніг до голови одягли у Saint Laurent фото @davidsimsofficial

Обоє зіркових батьків були вражені знімками сина.

"Так тобою пишаюся", – написала Вікторія під власним постом в Instagarm.

Девід також висловив захоплення у сторіз і зізнався, що йому дуже подобається зйомка.

Нагадаємо, нещодавно Ромео також знявся для обкладинки італійського Vogue. Хлопець позував у дизайнерських образах та з голим животом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: