Мамина гордість: Ромео Бекхем у прозорій сорочці попозував для корейського глянцю. ФОТО
17 січня 2022, 10:07
Середній син зіркового подружжя Бекхемів Ромео, продовжує підкорювати світ моди у якості моделі.
Юнак з’явився на обкладинці корейського GQ, яку представили у двох версіях: чорно-білою та в кольорі.
Обоє зіркових батьків були вражені знімками сина.
"Так тобою пишаюся", – написала Вікторія під власним постом в Instagarm.
Девід також висловив захоплення у сторіз і зізнався, що йому дуже подобається зйомка.
Нагадаємо, нещодавно Ромео також знявся для обкладинки італійського Vogue. Хлопець позував у дизайнерських образах та з голим животом.
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