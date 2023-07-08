Донька мера Філатова в обтислому льоні попозувала мамі на Івана Купала. ФОТО
Дочка мера Дніпра Катерина Філатова, якій днями виповнилося 29, показала карпатські знімки, зроблені на Івана Купала.
Цікаво, що фотографувала дівчину у вінку і доволі відвертому лляному костюмі її мама, Марина Філатова.
"Такою мене бачить мама", - підписала фото Катерина.
Як відомо, мама Катерини не лише гарно фотографує, а й підкорює гірські вершини. У квітні Марина Філатова показувалася на висоті понад 5 тисяч метрів у базовому таборі на шляху до Евересту.
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