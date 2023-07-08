Донька мера Філатова в обтислому льоні попозувала мамі на Івана Купала. ФОТО

Дочка мера Дніпра Катерина Філатова, якій днями виповнилося 29, показала карпатські знімки, зроблені на Івана Купала.

Цікаво, що фотографувала дівчину у вінку і доволі відвертому лляному костюмі її мама, Марина Філатова.

"Такою мене бачить мама", - підписала фото Катерина.

Катя підготувалася до свята як слід фото maryna.filatova

Реклама:

Як відомо, мама Катерини не лише гарно фотографує, а й підкорює гірські вершини. У квітні Марина Філатова показувалася на висоті понад 5 тисяч метрів у базовому таборі на шляху до Евересту.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Дружина й дочка мера Філатова заселфилися в лосинах у спортклубі. ФОТО

"Пробивали шлях самотужки": жінки мера Філатова підкорили найвищу гору Німеччини. ФОТО