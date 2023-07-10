Дуа Ліпа з голими грудьми, Роббі в стилі Барбі 1960-х та рожевий Гослінг покрасувалися на "ляльковій" прем'єрі. ФОТО

Тетяна Сухачова — Понеділок, 10 липня 2023, 11:00

9-го липня у Лос-Анджелесі відбулася прем’єра фільму "Барбі" з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях.

На хіднику крім касту стрічки гламурні наряди також вигуляли співачки Біллі Айліш та Дуа Ліпа, актриси Галь Гадот і Шей Мітчелл, плюссайз модель Ешлі Грем та інші.

 
Головна зірка вечора, красуня Марго Роббі у кутюрі від Schiaparelli повторила образ ляльки Барбі Соло, що була культовою іграшкою у 1960-х роках
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Бойфренд Барбі Кен, він же – Раян Гослінг, у пудровому костюмі
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Співачка Дуа Ліпа вирішила, що скромність не найкращий компаньйон на гламурному хіднику 
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Зі спини також є, що показати
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Нікі Мінаж покрасувалася довгим волоссям та формами в обтислому 
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Модель Ешлі Грем нещодавно сама відчула себе Барбі
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"Диво жінка" Галь Гадот у стильному та дещо провокаційному образі
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Біллі Айліш доповнила звичний для неї оверсайз червоною краваткою
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Зірка "Милих ошуканок" Шей Мітчелл у гламурному ч/б 
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Співачка Ава Макс посвітила пресом та декольте у ніжно-блакитному
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До речі, головній прем’єрі стрічки передували кілька місяців промотуру, під час якого Марго Роббі змінила не один десяток яскравих нарядів. Зокрема, в її арсеналі були образи всіх відтінків рожевого.

 
Гослінг та Роббі нарешті представили стрічку "Барбі"
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Нагадаємо, нещодавно Гослінг покрасувався в образі ковбоя для глянцю. В атмосферній фотосесії красунчик показався в яскравих луках та з нічогенькою засмагою.


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червоний хідник Ешлі Грем Біллі Айліш

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