Дуа Ліпа з голими грудьми, Роббі в стилі Барбі 1960-х та рожевий Гослінг покрасувалися на "ляльковій" прем'єрі. ФОТО
9-го липня у Лос-Анджелесі відбулася прем’єра фільму "Барбі" з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях.
На хіднику крім касту стрічки гламурні наряди також вигуляли співачки Біллі Айліш та Дуа Ліпа, актриси Галь Гадот і Шей Мітчелл, плюссайз модель Ешлі Грем та інші.
До речі, головній прем’єрі стрічки передували кілька місяців промотуру, під час якого Марго Роббі змінила не один десяток яскравих нарядів. Зокрема, в її арсеналі були образи всіх відтінків рожевого.
Нагадаємо, нещодавно Гослінг покрасувався в образі ковбоя для глянцю. В атмосферній фотосесії красунчик показався в яскравих луках та з нічогенькою засмагою.
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