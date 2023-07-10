Дуа Ліпа з голими грудьми, Роббі в стилі Барбі 1960-х та рожевий Гослінг покрасувалися на "ляльковій" прем'єрі. ФОТО

9-го липня у Лос-Анджелесі відбулася прем’єра фільму "Барбі" з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях.

На хіднику крім касту стрічки гламурні наряди також вигуляли співачки Біллі Айліш та Дуа Ліпа, актриси Галь Гадот і Шей Мітчелл, плюссайз модель Ешлі Грем та інші.

Schiaparelli повторила образ ляльки Барбі Соло, що була культовою іграшкою у 1960-х роках Головна зірка вечора, красуня Марго Роббі у кутюрі від фото getty images

Бойфренд Барбі Кен, він же – Раян Гослінг, у пудровому костюмі фото getty images

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До речі, головній прем’єрі стрічки передували кілька місяців промотуру, під час якого Марго Роббі змінила не один десяток яскравих нарядів. Зокрема, в її арсеналі були образи всіх відтінків рожевого.

Гослінг та Роббі нарешті представили стрічку "Барбі" фото getty images

Нагадаємо, нещодавно Гослінг покрасувався в образі ковбоя для глянцю. В атмосферній фотосесії красунчик показався в яскравих луках та з нічогенькою засмагою.

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