Зірка серіалу "Ти" збурила мережу гламурним ФОТО грудного годування

Канадська та американська актриса Шей Мітчелл, відома за серіалами "Милі ошуканки" і "Ти", зібрала понад три мільйони лайків у Instagram завдяки оригінальному фото з півторамісячною донечкою Атлас Ноа.

А ще 32-річна зірка знайшла, що відповісти критикам.

Як пише Woman's Health, Шей дорікнули тим, що вона таким чином старається привернути до себе увагу. Мовляв, на дитину актриса навіть не дивиться, у неї зв'язок із камерою, а не з крихітною Атлас.

Шей Мітчелл знялася з півторамісячною донькою Атлас

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"Я якось пропустила ту частину в книзі про малюків, де сказано, що я маю підтримувати зоровий контакт із моєю донькою, поки вона годується, замість того, щоби зафіксувати цю нашу прекрасну мить. Будь ласка, скажіть, де я можу скачати ваш підручник із батьківства, я негайно з ним ознайомлюся!", - відповіла Мітчелл.

Дівчинка народилася у жовтні

"Імунітет" проти недобрих коментарів у актриси випрацювався ще задовго до народження первістка.

"У мене непоганий досвід, навіть іще з часів до материнства, як реагувати на негативні коментарі та інших людей. Зрештою, справа ніколи не в мені, а в самих цих людях, тож я просто дозволяю їм сказати те, що їм хочеться, але мене це насправді не зачіпає", - пояснила Шей People.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shay Mitchell (@shaymitchell) 25 Ноя 2019 в 4:10 PST

Нагадаємо, реперка Cardi B включила сцену грудного вигодовування в один зі своїх провокаційних відеокліпів.

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