"Наше все": Бекхем привітала доньку з 12-річчям і показала її свято в стилі не свого бренду

Єдина донька зіркового подружжя Бекхемів, Харпер Севен 10-го липня святкує свій 12-ий день народження. З цієї нагоди Вікторія поділилася в Instagram відеодобіркою милих відео- та фотомоментів із іменинницею.

"Із днем народження, маленька дівчинко! Повірити не можу, що Харпер Севен сьогодні 12! Ми так сильно тебе любимо! Ти - наше все", - написала мама.

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Святкування для Харпер було вирішено влаштувати трохи раніше, позаяк її день народження припав на понеділок. І хоча доця і є матусиною музою номер один, темою торжества вибрали не VB, а Prada. Від цього бренду при іменинниці була торбинка. Як пише The Daily Mail, коштує така близько 2700 доларів. Зате дівчинка все ж наділа ошатну сукню маминого дизайну.

Харпер полюбляє Prada?

Запостивши декілька фотографій, Вікі тегнула їхніх із Девідом синів, Круза та Ромео. Найстарший брат Харпер, Бруклін та його жінка Нікола Пельтц, вочевидь, на день народження не приїхали.

Своїй доньці Бекхеми вести особистий Instagram поки не дозволяють , бо не хочуть, щоби вона стикнулася з бодішеймінгом

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Нагадаємо, в червні члени сімейства Бекхемів відпочили всі разом, розвіявши чутки про непрості стосунки Девіда та Вікторії з невісткою.

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