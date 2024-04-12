Новий "агент 007": хто готується продовжити культову династію Джеймса Бонда

Від 60-х і до сьогодні ця історія не втрачає своєї популярності. Понад два десятки фільмів і шість відомих акторів у ролі Джеймса Бонда.

У 2021 році вийшла крайня частина "Бондіани" за участю Деніела Крейга. І вже подейкують, хто із зірок цілком реально може перейняти цю естафету.

ТаблоID вирішив пригадати усі фільми з "агентом 007" і хто грав головну роль. Як Шон Коннері став автором легендарної фрази? Та як Тімоті Далтон проґавив свій шанс на подальшу роботу в проєкті? Всі подробиці – у матеріалі.

Шон Коннері (1962 – 1967, 1971 роки)

Шон Коннері – перший Джеймс Бонд. Це вигаданий персонаж, літературним батьком якого став письменник і сценарист Ян Флемінг. Бонд є секретним агентом британської розвідки МІ6 та має кодове ім’я "007".

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Цікаво, що першим актором, який претендував на роль Джеймса Бонда був Керрі Грант. Його вподобали продюсери, але той відмовився. Дехто вважав Гранта застарим і він, власне, боявся підписувати контракт одразу на три фільми. А гонорар Керрі дорівнював усьому бюджету першої частини під назвою "Доктор Ноу".

Фільми про "агента 007" розпочинає Шон Коннері Кадр з фільму

З рештою, після численних кастингів, роль "агента 007" дісталася Коннері і від нього розпочинається ця хронологія. Ян Флемінг відверто був незадоволений кастингом, бо за його сценарієм Бонд – англієць, а Шон – шотландець. Та це враження виправила професійна робота актора у його частинах фільму.

Загалом Шон Коннері знявся у шістьох частинах:

"Доктор Ноу";

"З Росії з любов’ю";

"Голдфінгер";

"Кульова блискавка";

"Живеш тільки двічі";

"Діаманти назавжди".

Він же буквально став автором легендарної фрази "Бонд, Джеймс Бонд". У сценарії цей рядок був написаний просто: "Я – Джеймс Бонд", але Коннері вважав таку інтерпретацію заслабкою.

"Живеш тільки двічі" став передостаннім фільмом для Коннері. Він відчував, що йому набридла ця роль і постійне надокучання фанатів пригнічувало його.

Шок Коннері у частині "Живеш тільки двічі" 1967 року Кадр з фільму

Попри те, що Коннері не хотів повертатися у проєкт, його переманили вигідною пропозицією і він зіграв у ще одній частині. Він зміцнив і більш популяризував образ Бонда.

Джордж Лезенбі (1969 рік)

Джордж Лезебні ненадовго, а точніше усього на один фільм, перебрав на себе роль Бонда. Після того, як Коннері пішов з проєкту, продюсери вимушені були шукати заміну. Так, у частині "На секретній службі Її Величності" міг зіграти Тімоті Далтон. Але він відмовився, бо вважав себе занадто молодим. Тоді чоловіку було усього 23 роки.

Актори "агента 007" дуже відповідально ставилися до роботи. Тут, власне, Лезенбі у фільмі "На секретній службі Її Величності" Кадр з фільму

Лезенбі ж допомогла отримати роль реклама, де його побачили продюсери. Щоправда критики та шанувальники не сприйняли Бонда у його виконанні. Тому попри контракт на ще один фільм, Джордж вирішив попрощатися з командою.

Роджер Мур (1973 – 1985 роки)

Англійський актор Роджер Мур поки є рекордсменом за кількістю ролей Бонда, адже зіграв він у наступних семи частинах:

"Живи і дай померти";

"Людина із золотим пістолетом";

"Шпигун, котрий мене любив";

"Місячний гонщик";

"Тільки для твоїх очей";

"Восьминіжка";

"Вид на убивство".

Фільм "Живи і дай померти" став дебютом для актора. Він відновив успіхи "Бондіани", які Коннері розпочав у "Докторі Ноу". Зокрема, і деякі сцени у цих частинах були схожі між собою.

Роджер Мур у частині "Живи і дай померти" 1973 року Кадр з фільму

Попри загальний успіх картини, критики були неоднозначні. Деякі казали, що творці відійшли від так званої формули Бонда.

Тімоті Далтон (1987 – 1989 роки)

Тімоті Далтон міг стати Бондом ще у 60-х, коли Шон Коннері залишав проєкт. Утім, і він тоді вважав себе занадто молодим. А вже за два десятки років продюсери повернулися до кандидатури Далтона. Вони запропонували йому роль, оскільки Пірс Броснан обрав роботу у серіалі для NBC.

Далтон з’явився лише у двох частинах: "Іскри з очей" та "Ліцензія на вбивство". І перш ніж розпочати в них роботу, автори адаптовували сценарій особисто до гри Далтона. Так, декілька сцен не потрапили на великі екрани.

Фільми з "агентом 007" - частина 1989 року "Ліцензія на вбивство" і Тімоті Далтон у ролі Бонда Кадр з фільму

Критики схвально сприйняли Далтона у ролі Бонда. Його "агент 007" значно пожвавив цей образ, зробивши його більш серйозним та суворим.

Пірс Броснан (1995 – 2002 роки)

З рештою, Пірс Броснан все ж з’явився у "Бондіані". Він замінив Далтона, який хотів грати далі, але довго розмірковував, на наступні чотири частини:

"Золоте око";

"Завтра не помре ніколи";

"І цілого світу замало";

"Помри, але не зараз".

Як вам такий Бонд у виконанні Броснана? Кадр з фільму

Цікаво, що Броснан панічно боявся висоти. Тому він звертався до послуг дублера, коли його Бонду доводилося на декілька метрів підійматися вище. Він відмовився і від сигарет, які були частими супутниками героя у попередніх франшизах.

Деніел Крейг (2006 – 2021 роки)

Деніел Крейг – крайній актор у ролі Джеймса Бонда. За його участю вийшло п’ять фільмів:

"Казино "Рояль"";

"Квант милосердя";

"007: Координати "Скайфолл"";

"007: Спектр";

"007: Не час помирати".

Фанати спочатку запротестували проти Крейга, оскільки він – блондин, а Бонд завжди був брюнетом. Деніела навіть охрестили "Джеймсом Блондом".

Блондин та ще й з блакитними очима Кадр з фільму

Та й сам Крейг спочатку не горів палким бажанням зніматися у цій історії. Він вважав, що вона давно вже застоялася. Актор змінив думку, коли прочитав сценарій свого першого фільму, де побачив сучасний екшн.

Деніел по-справжньому оживив "Бондіану" завдяки низці каскадерських трюків. Особливою родзинкою стали довгі кадри.

Джеймс Бонд 2024

Остання, а точніше крайня, частина "Не час помирати" викликала чимало запитань у прихильників. Деніел Крейг повісив свій смокінг і залишив проєкт. Тому у ЗМІ почали припускати, хто може стати наступним Бондом.

Наприклад, журналісти придивлялися до Рене-Жан Пейджа із "Бріджертонів".

Рене-Жан Пейдж задумався над такою пропозицією Кадр з фільму

Серед інших кандидатур називали Тома Харді. Його ім’я частіше за інші з’являлося у пресі після виходу крайньої частини.

Фото: Getty Images

А як щодо цьогорічного володаря "Оскара" Кілліана Мерфі?

Кілліан поки радіє своїй нагороді Фото: Getty Images

Не виключали, що у наступних частинах Бондом може стати жінка. Цю роль приписували Лашані Лінч. Вона зіграла у частині "Не час помирати", де її героїня Номі перетворилася на грізну оперативницю.

Лашана Лінч могла б органічно зіграти секретного агента Кадр з фільму

Утім, у березні видання "The Sun" написало, що офіційну пропозицію зіграти Джеймса Бонда отримав 33-річний британський актор Аарон Тейлор-Джонсон. Мовляв, наразі очікується відповідь від зірки однієї з частин "Месників". Ба більше – Аарон готовий підписати контракт.

Однак сам він неоднозначно коментував ці чутки. Мовляв, сприймає як комплімент те, що люди бачать його у цій ролі. А вам як ймовірний новий Джеймс Бонд?