Горошкова Лоуренс, м'ятна Стоун та Гослінг і Купер із мамами підкорили хідник "Оскару"-2024. Фото

Горошкова Лоуренс, м'ятна Стоун та Гослінг і Купер із мамами підкорили хідник "Оскару"-2024. Фото

Тамара Кудрявченко 11 березня, 08:57

У ніч з 10 на 11 березня в Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження головною кінопремією світу - "Оскар"-2024.

Документальний фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" приніс Україні перший в історії "Оскар".

Тріумфатором цьогорічної церемонії очікувано стала стрічка Крістофера Нолана "Оппенгеймер", яка здобула перемогу у номінаціях "Найкращий фільм року", "Найкращий режисер", "Найкращий актор" (Кілліан Мерфі), "Найкращий актор другого плану" (Роберт Дауні-молодший), "Найкращий монтаж", "Найкраща операторська робота" та "Найкращий музичний супровід".

Актриса Емма Стоун стала "Найкращою актрисою" 2024 року за роль у фільмі "Бідолашні створіння", а співачка Біллі Айліш виграла свій другий "Оскар" за пісню What was I made for? до фільму "Барбі".


Емма Стоун у м'ятній сукні від Louis Vuitton з баскою на талії та у прикрасах High Jewelry Louis Vuitton

Емма Стоун у м'ятній сукні від Louis Vuitton з баскою на талії та у прикрасах High Jewelry Louis Vuitton

Усі фото Getty Images

Традиційно червоний хідник "Оскару" зібрав безліч зірок, які ретельно готувалися до головної доріжки року. У сукнях панувала елегантна стриманість і розкіш. Зірки у своїй більшості віддали перевагу монохромному мінімалізму, фактурності силуету та пастельним кольорам.

Номінантка на премію у категорії Найкраща актриса другого плану за роль у Оппенгеймері Емілі Блант обрала блискучу сукню від Schiaparelli Spring 2024 Haute Couture з прикрасами Tiffany & Co jewels. Чоловік актриси Джон Красінскі доповнив її образ костюмом у колір сукні

Номінантка на премію у категорії "Найкраща актриса другого плану" за роль у "Оппенгеймері" Емілі Блант обрала блискучу сукню від Schiaparelli Spring 2024 Haute Couture з прикрасами Tiffany & Co jewels. Чоловік актриси Джон Красінскі доповнив її образ костюмом у колір сукні

Фото Getty Images
Ще одна зірка Оппенгеймера Флоренс П'ю у срібній атласній сукні від Del Core та прикрасі від Buglari

Ще одна зірка "Оппенгеймера" Флоренс П'ю у срібній атласній сукні від Del Core та прикрасі від Buglari

Розкішна Шарліз Терон у Dior Haute Couture

Розкішна Шарліз Терон у Dior Haute Couture

Майбуть, найбільш мінімалістичну сукню цього вечора вигуляла акторка Кірстен Данст. Зірка обрала кремове плаття на тонких бретелях від Gucci

Майбуть, найбільш мінімалістичну сукню цього вечора вигуляла акторка Кірстен Данст. Зірка обрала кремове плаття на тонких бретелях від Gucci

Зефірно-рожева сукня співачки Аріани Гранде від бренду Giambatista Valli Haute Couture стала чи не найбільш екстравагантною на Оскарі-2024

Зефірно-рожева сукня співачки Аріани Гранде від бренду Giambatista Valli Haute Couture стала чи не найбільш екстравагантною на "Оскарі"-2024

Актриса Люпіта Ніонго у вишуканій сукні від Giorgio Armani

Актриса Люпіта Ніонго у вишуканій сукні від Giorgio Armani

Зірка фільму Барбі Марго Роббі цього вечора вирішила бути стримано-розкішною у блискучій чорній сукні від Versace і з мінімумом прикрас

Зірка фільму "Барбі" Марго Роббі цього вечора вирішила бути стримано-розкішною у блискучій чорній сукні від Versace і з мінімумом прикрас

Британська актриса Кері Малліган у сукні від Balenciaga продемонструвала один із найвишуканіших образів цьогорічного Оскару

Британська актриса Кері Малліган у сукні від Balenciaga продемонструвала один із найвишуканіших образів цьогорічного "Оскару"

Дженніфер Лоуренс у чорно-білому горошку від Dior Haute Couture

Дженніфер Лоуренс у чорно-білому горошку від Dior Haute Couture

Єва Лонгорія оголила плечі у розкішній сукні зі шлейфом від Tamara Ralph

Єва Лонгорія оголила плечі у розкішній сукні зі шлейфом від Tamara Ralph

22-річна Біллі Айліш не зрадила свій стиль вчительки або суперняні у костюмі від Chanel

22-річна Біллі Айліш не зрадила свій "стиль вчительки" або "суперняні" у костюмі від Chanel

Зірка Дюни Зендея підкреслила тендітну фігуру сукнею від Armani

Зірка "Дюни" Зендея підкреслила тендітну фігуру сукнею від Armani

61-річна актриса Мішель Єо виглядала приголомшливо у срібній сукні, яку доповнила елегантними пальчатками

61-річна актриса Мішель Єо виглядала приголомшливо у срібній сукні, яку доповнила елегантними пальчатками

Актор Бредлі Купер замість Джіджі Хадід узяв із собою на хідник маму Глорію Кампано

Актор Бредлі Купер замість Джіджі Хадід узяв із собою на хідник маму Глорію Кампано

А Раян Гослінг узагалі привів на Оскар сестру, маму та вітчима

А Раян Гослінг узагалі привів на "Оскар" сестру, маму та вітчима

Джоді Фостер у темно-синій атласній сукні від LOEWE позувала на хіднику з дружиною Алекс Хедісон

Джоді Фостер у темно-синій атласній сукні від LOEWE позувала на хіднику з дружиною Алекс Хедісон

Роберт Дауні-молодший не приховував почуттів до своєї дружини Сюзан

Роберт Дауні-молодший не приховував почуттів до своєї дружини Сюзан

Крістофер Нолан із дружиною Еммою Томас

Крістофер Нолан із дружиною Еммою Томас

Кілліан Мерфі і його Оскар за роль Оппенгеймера

Кілліан Мерфі і його "Оскар" за роль Оппенгеймера

Меттью МакКонахі у трендовому шоколадному кольорі із дружиною Камілою Алвес

Меттью МакКонахі у трендовому шоколадному кольорі із дружиною Камілою Алвес

65-річна володарка Оскару Джеймі Лі Кертіс у елегантному монохромі, який доповнила масивним золотим браслетом

65-річна володарка "Оскару" Джеймі Лі Кертіс у елегантному монохромі, який доповнила масивним золотим браслетом

Номінантка на Оскар Лілі Гладстон у темно-синьому оксамиті, розшитому золотими візерунками
Номінантка на "Оскар" Лілі Гладстон у темно-синьому оксамиті, розшитому золотими візерунками
Володарка Оскару-2024 за роль другого плану Да'Він Джой Рендолф у ніжно-блакитній сукні з паєтками та пір'ям від Louis Vuitton

Володарка "Оскару"-2024 за роль другого плану Да'Він Джой Рендолф у ніжно-блакитній сукні з паєтками та пір'ям від Louis Vuitton

Усі фото від Getty Images

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