Горошкова Лоуренс, м'ятна Стоун та Гослінг і Купер із мамами підкорили хідник "Оскару"-2024. Фото

У ніч з 10 на 11 березня в Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження головною кінопремією світу - "Оскар"-2024.

Документальний фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" приніс Україні перший в історії "Оскар".

Тріумфатором цьогорічної церемонії очікувано стала стрічка Крістофера Нолана "Оппенгеймер", яка здобула перемогу у номінаціях "Найкращий фільм року", "Найкращий режисер", "Найкращий актор" (Кілліан Мерфі), "Найкращий актор другого плану" (Роберт Дауні-молодший), "Найкращий монтаж", "Найкраща операторська робота" та "Найкращий музичний супровід".

Актриса Емма Стоун стала "Найкращою актрисою" 2024 року за роль у фільмі "Бідолашні створіння", а співачка Біллі Айліш виграла свій другий "Оскар" за пісню What was I made for? до фільму "Барбі".

Емма Стоун у м'ятній сукні від Louis Vuitton з баскою на талії та у прикрасах High Jewelry Louis Vuitton Усі фото Getty Images

Традиційно червоний хідник "Оскару" зібрав безліч зірок, які ретельно готувалися до головної доріжки року. У сукнях панувала елегантна стриманість і розкіш. Зірки у своїй більшості віддали перевагу монохромному мінімалізму, фактурності силуету та пастельним кольорам.

Номінантка на премію у категорії "Найкраща актриса другого плану" за роль у "Оппенгеймері" Емілі Блант обрала блискучу сукню від Schiaparelli Spring 2024 Haute Couture з прикрасами Tiffany & Co jewels. Чоловік актриси Джон Красінскі доповнив її образ костюмом у колір сукні Фото Getty Images

Ще одна зірка "Оппенгеймера" Флоренс П'ю у срібній атласній сукні від Del Core та прикрасі від Buglari

Розкішна Шарліз Терон у Dior Haute Couture

Майбуть, найбільш мінімалістичну сукню цього вечора вигуляла акторка Кірстен Данст. Зірка обрала кремове плаття на тонких бретелях від Gucci

Зефірно-рожева сукня співачки Аріани Гранде від бренду Giambatista Valli Haute Couture стала чи не найбільш екстравагантною на "Оскарі"-2024

Актриса Люпіта Ніонго у вишуканій сукні від Giorgio Armani

Зірка фільму "Барбі" Марго Роббі цього вечора вирішила бути стримано-розкішною у блискучій чорній сукні від Versace і з мінімумом прикрас

Британська актриса Кері Малліган у сукні від Balenciaga продемонструвала один із найвишуканіших образів цьогорічного "Оскару"

Дженніфер Лоуренс у чорно-білому горошку від Dior Haute Couture

Єва Лонгорія оголила плечі у розкішній сукні зі шлейфом від Tamara Ralph

22-річна Біллі Айліш не зрадила свій "стиль вчительки" або "суперняні" у костюмі від Chanel

Зірка "Дюни" Зендея підкреслила тендітну фігуру сукнею від Armani

61-річна актриса Мішель Єо виглядала приголомшливо у срібній сукні, яку доповнила елегантними пальчатками

Актор Бредлі Купер замість Джіджі Хадід узяв із собою на хідник маму Глорію Кампано

А Раян Гослінг узагалі привів на "Оскар" сестру, маму та вітчима

Джоді Фостер у темно-синій атласній сукні від LOEWE позувала на хіднику з дружиною Алекс Хедісон

Роберт Дауні-молодший не приховував почуттів до своєї дружини Сюзан

Крістофер Нолан із дружиною Еммою Томас

Кілліан Мерфі і його "Оскар" за роль Оппенгеймера

Меттью МакКонахі у трендовому шоколадному кольорі із дружиною Камілою Алвес

65-річна володарка "Оскару" Джеймі Лі Кертіс у елегантному монохромі, який доповнила масивним золотим браслетом

Номінантка на "Оскар" Лілі Гладстон у темно-синьому оксамиті, розшитому золотими візерунками

Володарка "Оскару"-2024 за роль другого плану Да'Він Джой Рендолф у ніжно-блакитній сукні з паєтками та пір'ям від Louis Vuitton

