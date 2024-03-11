Горошкова Лоуренс, м'ятна Стоун та Гослінг і Купер із мамами підкорили хідник "Оскару"-2024. Фото

Тріумфатором цьогорічної церемонії очікувано стала стрічка Крістофера Нолана "Оппенгеймер", яка здобула перемогу у номінаціях "Найкращий фільм року", "Найкращий режисер", "Найкращий актор" (Кілліан Мерфі), "Найкращий актор другого плану" (Роберт Дауні-молодший), "Найкращий монтаж", "Найкраща операторська робота" та "Найкращий музичний супровід".
Актриса Емма Стоун стала "Найкращою актрисою" 2024 року за роль у фільмі "Бідолашні створіння", а співачка Біллі Айліш виграла свій другий "Оскар" за пісню What was I made for? до фільму "Барбі".
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Емма Стоун у м'ятній сукні від Louis Vuitton з баскою на талії та у прикрасах High Jewelry Louis Vuitton
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Традиційно червоний хідник "Оскару" зібрав безліч зірок, які ретельно готувалися до головної доріжки року. У сукнях панувала елегантна стриманість і розкіш. Зірки у своїй більшості віддали перевагу монохромному мінімалізму, фактурності силуету та пастельним кольорам.
Номінантка на премію у категорії "Найкраща актриса другого плану" за роль у "Оппенгеймері" Емілі Блант обрала блискучу сукню від Schiaparelli Spring 2024 Haute Couture з прикрасами Tiffany & Co jewels. Чоловік актриси Джон Красінскі доповнив її образ костюмом у колір сукні
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Ще одна зірка "Оппенгеймера" Флоренс П'ю у срібній атласній сукні від Del Core та прикрасі від Buglari
Розкішна Шарліз Терон у Dior Haute Couture
Майбуть, найбільш мінімалістичну сукню цього вечора вигуляла акторка Кірстен Данст. Зірка обрала кремове плаття на тонких бретелях від Gucci
Зефірно-рожева сукня співачки Аріани Гранде від бренду Giambatista Valli Haute Couture стала чи не найбільш екстравагантною на "Оскарі"-2024
Актриса Люпіта Ніонго у вишуканій сукні від Giorgio Armani
Зірка фільму "Барбі" Марго Роббі цього вечора вирішила бути стримано-розкішною у блискучій чорній сукні від Versace і з мінімумом прикрас
Британська актриса Кері Малліган у сукні від Balenciaga продемонструвала один із найвишуканіших образів цьогорічного "Оскару"
Дженніфер Лоуренс у чорно-білому горошку від Dior Haute Couture
Єва Лонгорія оголила плечі у розкішній сукні зі шлейфом від Tamara Ralph
22-річна Біллі Айліш не зрадила свій "стиль вчительки" або "суперняні" у костюмі від Chanel
Зірка "Дюни" Зендея підкреслила тендітну фігуру сукнею від Armani
61-річна актриса Мішель Єо виглядала приголомшливо у срібній сукні, яку доповнила елегантними пальчатками