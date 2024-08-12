43-річна Амброзіо у червоному купальнику підставила тіло сонцю на Гаваях. Фото
43-річна супермодель та янгол Victoria’s Secret Алессандра Амброзіо проводить останній місяць літа на Гаваях.
Світлинами з відпочинку у райському куточку манекенниця поділилася на сторінці в Instagram.
"Морський бриз", – лаконічно написала вона.
До речі, нині Амброзіо закінчила активну подіумну кар’єру. На модних шоу вона частіше буває у якості гості, ніж моделі.
Нагадаємо, Амброзіо – мама двох дітей. Модель виховує 16-річну дочку Аню Луїзу та 12-річного сина Ноа Фенікса.
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