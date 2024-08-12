43-річна Амброзіо у червоному купальнику підставила тіло сонцю на Гаваях. Фото

Тетяна Сухачова 12 серпня, 14:30

43-річна супермодель та янгол Victoria’s Secret Алессандра Амброзіо проводить останній місяць літа на Гаваях.

Світлинами з відпочинку у райському куточку манекенниця поділилася на сторінці в Instagram.

"Морський бриз", – лаконічно написала вона.

Модель Алессандра Амброзіо з дочкою на Гаваях

Алессандра із 16-річною дочкою Анею

фото з instagram Алессандри Амброзіо

Модель Амброзіо у купальнику

Манекенниця позасмагала на тлі краєвидів Гавайського

фото з Instagram Алессандри Амброзіо
Амброзіо з подругами на відпочинку

Модель із подружками

фото з instagram Алессандри Амброзіо
Алессандра Амброзіо на Гаваях

43-річна Алессандра підкорила гавайські води

фото з Instagram Алессандри Амброзіо

До речі, нині Амброзіо закінчила активну подіумну кар’єру. На модних шоу вона частіше буває у якості гості, ніж моделі.

Нагадаємо, Амброзіо – мама двох дітей. Модель виховує 16-річну дочку Аню Луїзу та 12-річного сина Ноа Фенікса.

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