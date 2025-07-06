Байкова у спортлуці та кепці з гербом України показала стійку на голові

Фото з Instagram Аліни Байкової

Супермодель Аліна Байкова, яка проживає у Нью-Йорку, у синій кепці з вишитим гербом України й у спортлуці позаймалася спортом на траві.

Аліна показала стійку на голові та розтяжку. Ймовірно, таким чином модель відволікається від новин про масовані обстріли України.

"Нескінченний біль. Хотілося б, щоб у нас теж була така можливість - приглушити людей, які вбивають наш вайб. Хто створює контент, який ми постимо (ми живемо, ми помираємо) - за останні три роки", - написала Байкова.

Супермодель показала, як займається спортом на свіжому повітрі

А яким чином ви відволікаєтеся від поганих новин?

Фото з Instagram Аліни Байкової

Нагадаємо, у вересні минулого року Аліна Байкова у прозорій сукні посвітила оголеними грудьми у Нью-Йорку.

Також Аліна якось розповідала про знайомство зі своїм бойфрендом та на які кошти живе у США.