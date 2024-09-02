Байкова на благодійному заході у Нью-Йорку посвітила голими грудьми з-під патріотичного луку. Фото

Супермодель Аліна Байкова, яка протягом повномасштабного вторгнення активно відстоює позицію України за кордоном, знову зробила це на благодійному заході у Гемптоні, Нью-Йорк.

1-го вересня у галереї "Мрія" відбувся вечір на підтримку українців, і на ньому Аліна привертала увагу своїм яскравим жовто-блакитним луком та табличкою "Russia is a terrorist state".

А ще Байкова була без бюстгальтера та у прозорій кофтинці. Соски вона приховала під патріотичними значками.

Аліна невтомно вигулює жовто-блакитні вбрання на світські заходи Фото зі сторіс Instagram

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Вбрання на Аліні було від українського бренду

Модель використовує найменшу нагоду нагадати світу про те, хто така Росія

Нагадаємо, минулого року на Каннському кінофестивалі Байкову у футболці з написом "Fuck you Putin" попросила піти з червоної доріжки.