Байкова на благодійному заході у Нью-Йорку посвітила голими грудьми з-під патріотичного луку. Фото
Супермодель Аліна Байкова, яка протягом повномасштабного вторгнення активно відстоює позицію України за кордоном, знову зробила це на благодійному заході у Гемптоні, Нью-Йорк.
1-го вересня у галереї "Мрія" відбувся вечір на підтримку українців, і на ньому Аліна привертала увагу своїм яскравим жовто-блакитним луком та табличкою "Russia is a terrorist state".
А ще Байкова була без бюстгальтера та у прозорій кофтинці. Соски вона приховала під патріотичними значками.
Нагадаємо, минулого року на Каннському кінофестивалі Байкову у футболці з написом "Fuck you Putin" попросила піти з червоної доріжки.
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