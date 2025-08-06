"Відновила енергію": Френдій покрасувалася в бікіні на яхті в Іспанії

Марія Мельник - 6 серпня, 11:45

Блогерка та бізнеследі Аліна Френдій показала, як проводить спекотні серпневі дні на яхті коло берегів Іспанії. 

У своєму Instagram вона запостила фото, де похизувалася струнким тілом в купальнику.

"Типу євролітня дівчина", - підписала фото Френдій.

Аліна Френдій похизувалася вигинами в купальнику

Френдій відпочиває в Іспанії, на Ібіці


"Мені здається, за останніх майже 4 роки кожен з нас був на моральному дні, і не один раз, а кожен третій в моєму оточені зараз на АД (антидепресантах - ред.), тому ще раз хочу нагадати, як важливо піклуватись про свій моральний стан, знайти психотерапевта, робити чекапи, і вчитись прислухатись до себе, дозволяти собі жити, адже обставини, в яких ми проживаємо є дуже травматичними. Я 1,5 роки тому і зараз - це наче дві різних людини", - поділилася Аліна.

Френдій в купальнику

Аліна посвітила струнким засмаглим тілом

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Інфлюенсерка потішила себе відпочинком та відновленням

Френдій посвітила сідницями

І заразом посвітила сідницями

Нагадаємо, у Френдій є чоловік Петро Заставний і син Ян. Разом сім'я створює затишок у себе вдома.

Сама Аліна не з тих, хто любить сидіти на місці. У квітні, наприклад, вона виступала з діджей-сетами у Нью-Йорку, а потім вигулювала модні луки в Парижі. 

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