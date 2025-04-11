"Це було "вау"": Френдій у червоному оголила рельєфний прес за діджейським пультом у Нью-Йорку. Фото

Блогерка Аліна Френдій з нагоди дня народження свого друга виступила з діджей-сетами у Нью-Йорку.

Для події 30-річна зірка вбралась у стильний червоний комплект, що складався зі штанів, крихітного топу та піджака.

Аліна також зробила трендовий зализаний пучок і вдягнула блискучі прикраси. Знімки з вечірки вона опублікувала в Instagram.

Блогерка похизувалася пласким животом Фото Instagram

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Френдій дуже личить червоний. Днями вона обрала цей колір для свого свята

Зірка дала роздивитися свій яскравий лук

"Зіграла свій другий dj-set у житті на руфтопі з виглядом на Times Square і це було "вау". Здається, починають здійснюватися мої бажання, про які я раніше навіть боялася собі зізнатися", — підписала фото дівчина.

"Летіти через океан, щоб привітати друга з днем народження — вмію, можу, практикую", — підписала вона селфі з іменинником

Блогерка наробила фото на згадку

Нещодавно Френдій відвідала Тиждень моди у Парижі в ошатних вбраннях. Ще вона показувала фігуру на відпочинку на Мальдівах. Також зірка полюбляє влаштовувати спокусливі зйомки. А у 2023-му вона зробила ринопластику, про яку довго мріяла.

Нагадаємо, в Аліни є чоловік Петро Заставний і синочок Ян. Разом сім'я створює затишок у себе вдома.