"Це було "вау"": Френдій у червоному оголила рельєфний прес за діджейським пультом у Нью-Йорку. Фото
Блогерка Аліна Френдій з нагоди дня народження свого друга виступила з діджей-сетами у Нью-Йорку.
Для події 30-річна зірка вбралась у стильний червоний комплект, що складався зі штанів, крихітного топу та піджака.
Аліна також зробила трендовий зализаний пучок і вдягнула блискучі прикраси. Знімки з вечірки вона опублікувала в Instagram.
"Зіграла свій другий dj-set у житті на руфтопі з виглядом на Times Square і це було "вау". Здається, починають здійснюватися мої бажання, про які я раніше навіть боялася собі зізнатися", — підписала фото дівчина.
Нещодавно Френдій відвідала Тиждень моди у Парижі в ошатних вбраннях. Ще вона показувала фігуру на відпочинку на Мальдівах. Також зірка полюбляє влаштовувати спокусливі зйомки. А у 2023-му вона зробила ринопластику, про яку довго мріяла.
Нагадаємо, в Аліни є чоловік Петро Заставний і синочок Ян. Разом сім'я створює затишок у себе вдома.
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