Гросу показала, як зробити бюджетну укладку в стилі "на все готова". Відео
Співачка Аліна Гросу продовжує ділитися з підписниками б'юті рутиною.
У своєму Instagram вона відзняла, як зробити красиву бюджетну укладку.
Виконавиця показала, як робити гарні пасма на звичайну плойку.
Аліна почала накручувати волосся з чубчика. За словами самої співачки, така зачіска віддає їй вайбом 90-х. Накручені пасма Аліна старанно фіксує і заколює.
Наступне пасмо Гросу радить закручувати у зворотню сторону, щоб зробити об'єм.
"Ми завжди закручуємо волосся до себе", - відкрила секрет співачка.
Нагадаємо, раніше ТаблоID розказував про усі зачіски, які будуть популярними у 2024 році, та показував найяскравіші зіркові приклади.
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