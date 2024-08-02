Гросу показала, як зробити бюджетну укладку в стилі "на все готова". Відео

Аліна Гросу показала, як зробити гарну зачіску без Dyson

Співачка Аліна Гросу продовжує ділитися з підписниками б'юті рутиною.

У своєму Instagram вона відзняла, як зробити красиву бюджетну укладку.

Виконавиця показала, як робити гарні пасма на звичайну плойку.

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Аліна почала накручувати волосся з чубчика. За словами самої співачки, така зачіска віддає їй вайбом 90-х. Накручені пасма Аліна старанно фіксує і заколює.

Аліса Гросу робить об'ємну укладку в стилі "я на все готова" (за її ж словами)

Наступне пасмо Гросу радить закручувати у зворотню сторону, щоб зробити об'єм.

"Ми завжди закручуємо волосся до себе", - відкрила секрет співачка.

А так виглядає кінцевий результут

Нагадаємо, раніше ТаблоID розказував про усі зачіски, які будуть популярними у 2024 році, та показував найяскравіші зіркові приклади.