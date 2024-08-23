"Мій чоловік помер": Шаманська зі сльозами на очах розказала, як переживає розлучення з Ханумаком
36-річна ексдружина актора-втікача Руслана Ханумака, блогерка Аліна Шаманська розказала, як почувала себе після розлучення з ним.
В інтерв'ю YouTube-проєкту "Наодинці" вона також розповіла про пропозицію від заступника керівника ОП Олексія Кулеби.
Шаманська зізналася, що аж ніяк не очікувала, що стане дотична до створення контенту для ОП.
"Я стала амбасадоркою президентського конгресу два дні тому. Одного прекрасного дня ввечері мені приходить sms: "Доброго дня, я речниця Олексія Кулеби, заступника керівника ОП. Він хоче з вами особисто зустрітися і познайомитись".
Звісно, я погодилася. Прийшла в офіс до Олексія Кулеби, ми з ним познайомилися. На цій зустрічі мені розказали, що це за проєкт. Я буду їздити містами, селами, і брати інтерв'ю в мерів та очільників обласних військових адміністрацій, і буду відкривати їх як людей", - пояснила Шаманська.
Блогерка відповіла, що її головною задачею є розказувати про події в різних кутках країни. Вона також додала, що не збирається висвітлювати тільки "хороше", а чесно розповідатиме і про недоліки.
"За декілька днів (після пропозиції - ред.) я поїхала у Запоріжжя. Я прожила в Америці 3 роки, і мене відправляють у Запоріжжя. 30 км від лінії фронту... Місія дуже серйозна, і я її приймаю повністю. З великим щастям. Це буде новий проєкт при ОП", - відповіла Аліна.
Як відомо, пів року тому Шаманська розлучилася з чоловіком. Вона розповіла, які теми пропрацьовувала із психологом.
"Я вірила, кохала. Була впевнена, що ця людина зі мною до кінця моїх днів. І якщо у нас щось не так, то це я зробила не так. Коли на одному з сеансів я почула фразу, що: "Аліно, з вами все так", тоді я почала працювати і аналізувати дії іншої людини". Якби я не пішла до психолога, то досі б була у шлюбі з ним.
Мені було дуже боляче. Моральний біль переріс у фізичний. Це було на рівні відчуття смерті. Дійсно, померла людина, яку я кохала. Мій чоловік помер. Я проживала травму смерті. Я боліла і досі болію за мого сина. Довго намагалася врятувати цей шлюб. Я мріяла про трьох діток, просила у чоловіка народити ще двох дітей. Мені говорили: "Пізніше, я ще не готовий"", - пригадала вона.
Шаманська також звернулася до глядачок і зазначила, що нема нічого ціннішого, аніж родина.
"Я працюю, мало сплю, роблю все, аби компенсувати відсутність любові в моєму житті. Тому мої підписники і аудиторія - найбільше щастя для мене. Я їм дуже вдячна. Оці кар'єри, інтерв'ю і мейки, все це дуже класно, але ви маєте розуміти, що такий успіх - моральні затрати. Я завалюю себе роботою. Хочу сказати, щоб дівчата, які є просто мамами, себе не обезцінювали", - запевнила блогерка.
Також Шаманську запитали про пластичні операції.
"Я зробила пластику грудей і через три місяці завагітніла. Уявіть собі, коли в мене були груди першого розміру, я їх збільшила до третього, і після того вони ще збільшилися втричі. Звісно, тіло не встигло адаптуватися. В мене зараз є розтяжки", - розповіла Шаманська.
Нагадаємо, в інтерв'ю Аліна також розповідала, скільки заробила на першій рекламі, прайс на пости і сторіз та курйози у роботі.