"Мій чоловік помер": Шаманська зі сльозами на очах розказала, як переживає розлучення з Ханумаком

Шаманська про особисте і дотичність до ОП

36-річна ексдружина актора-втікача Руслана Ханумака, блогерка Аліна Шаманська розказала, як почувала себе після розлучення з ним.

В інтерв'ю YouTube-проєкту "Наодинці" вона також розповіла про пропозицію від заступника керівника ОП Олексія Кулеби.

Шаманська зізналася, що аж ніяк не очікувала, що стане дотична до створення контенту для ОП.

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"Я стала амбасадоркою президентського конгресу два дні тому. Одного прекрасного дня ввечері мені приходить sms: "Доброго дня, я речниця Олексія Кулеби, заступника керівника ОП. Він хоче з вами особисто зустрітися і познайомитись".

Звісно, я погодилася. Прийшла в офіс до Олексія Кулеби, ми з ним познайомилися. На цій зустрічі мені розказали, що це за проєкт. Я буду їздити містами, селами, і брати інтерв'ю в мерів та очільників обласних військових адміністрацій, і буду відкривати їх як людей", - пояснила Шаманська.

Аліна довго не могла зрозуміти, чому саме вона отримала таку пропозицію, однак відразу погодилася

Блогерка відповіла, що її головною задачею є розказувати про події в різних кутках країни. Вона також додала, що не збирається висвітлювати тільки "хороше", а чесно розповідатиме і про недоліки.

"За декілька днів (після пропозиції - ред.) я поїхала у Запоріжжя. Я прожила в Америці 3 роки, і мене відправляють у Запоріжжя. 30 км від лінії фронту... Місія дуже серйозна, і я її приймаю повністю. З великим щастям. Це буде новий проєкт при ОП", - відповіла Аліна.

Як відомо, пів року тому Шаманська розлучилася з чоловіком. Вона розповіла, які теми пропрацьовувала із психологом.

"Я вірила, кохала. Була впевнена, що ця людина зі мною до кінця моїх днів. І якщо у нас щось не так, то це я зробила не так. Коли на одному з сеансів я почула фразу, що: "Аліно, з вами все так", тоді я почала працювати і аналізувати дії іншої людини". Якби я не пішла до психолога, то досі б була у шлюбі з ним.

Мені було дуже боляче. Моральний біль переріс у фізичний. Це було на рівні відчуття смерті. Дійсно, померла людина, яку я кохала. Мій чоловік помер. Я проживала травму смерті. Я боліла і досі болію за мого сина. Довго намагалася врятувати цей шлюб. Я мріяла про трьох діток, просила у чоловіка народити ще двох дітей. Мені говорили: "Пізніше, я ще не готовий"", - пригадала вона.

Шаманська також звернулася до глядачок і зазначила, що нема нічого ціннішого, аніж родина.

"Я працюю, мало сплю, роблю все, аби компенсувати відсутність любові в моєму житті. Тому мої підписники і аудиторія - найбільше щастя для мене. Я їм дуже вдячна. Оці кар'єри, інтерв'ю і мейки, все це дуже класно, але ви маєте розуміти, що такий успіх - моральні затрати. Я завалюю себе роботою. Хочу сказати, щоб дівчата, які є просто мамами, себе не обезцінювали", - запевнила блогерка.

"Я зазвичай не плачу і не жалію себе. Зараз трошки пожаліла", - не втримала сліз Аліна

Також Шаманську запитали про пластичні операції.

"Я зробила пластику грудей і через три місяці завагітніла. Уявіть собі, коли в мене були груди першого розміру, я їх збільшила до третього, і після того вони ще збільшилися втричі. Звісно, тіло не встигло адаптуватися. В мене зараз є розтяжки", - розповіла Шаманська.

Нагадаємо, в інтерв'ю Аліна також розповідала, скільки заробила на першій рекламі, прайс на пости і сторіз та курйози у роботі.