Від реклами за 4 тисячі до колаборацій зі світовими брендами: блогерка Шаманська розказала про заробітки

Аліна Шаманська про перші заробітки з блогу, ціни на її послуги та рекламні курйози фото з Instagram

Блогерка Аліна Шаманська, яка була у шлюбі зі скандальним актором-втікачем Русланом Ханумаком, розказала про свої заробітки.

В інтерв'ю YouTube-проєкту "Наодинці" вона також пригадала, якою була її перша реклама.

Аліна веде свою сторінку в Instagram вже довгий час, однак популярність блогерка здобула саме у період вагітності (у 2016-му році). Шаманська пригадала про першу рекламну пропозицію: як домовилася зробити огляд на сумку для пологового. За таку послугу Аліна висунула свій прайс - 4000 гривень.

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"Читаю телефон і тут надходить повідомлення: "Аліно, ми хочемо надіслати вам сумку для пологового і заплатити. За скільки ви б зробили цю інтеграцію?". Я була шокована! Я розуміла, що я вже не можу, мені от-от народжувати, мені фізично вже тяжко, але з іншого боку – я про це мріяла. Я повинна це зробити, але таку зараз напишу суму, що вони точно відмовляться. Я пишу їм, що 4000 гривень, а це вісім років тому. Я тоді зарплату отримувала 12 тисяч гривень. Мені надіслали сумку, 4000 гривень, я роблю першу рекламу. Після того як повалило", - пригадала Аліна.

Блогерка виховує 6-річного сина Артура від попередніх стосунків

Шаманська не відповіла, скільки зараз заробляє, адже вважає недоречним під час війни називати свої доходи. Однак блогерка пригадала вартість співпраці з відомими брендами.

"У період війни не дуже коректно називати свої заробітки. До війни одна сторі (в Instagram - ред.) коштувала тисячу доларів, дописи починалися від 2500 доларів. Відомий світовий бренд заплатив мені за коротеньке відео і сторіз 6 тисяч доларів. Була в мене рекламна колаборація, коли я була амбасадором певного продукту. Там інтеграція коштувала 12 тисяч доларів", - поділилася вона.

Блогерка має 1,3 мійльони підписників в Instagram скрін з відео

Розповіла Аліна і про курйози в роботі. Якось, наприклад, їй довелося отримати крінжову пропозицію щодо реклами пам'ятників.

"Мені запропонували прорекламувати пам'ятники. Я відмовилася від цієї співпраці. Мені, виходить, треба було поставити пам'ятник моїй мамі, прийти на кладовище і зняти: "Дивіться який красивий і якісний у мами моєї пам'ятник. Купуйте за цим посиланням пам'ятники", - пригадала Аліна.

Цікаво, скільки запропонували жінці за таку рекламу?

Нагадаємо, у липні цьогоріч розгорнувся скандал навколо ексчоловіка Аліни, актора Руслана Ханумака, який виїхав за кордон (і, ймовірно, не планує повертатися). На тлі цього Шаманська зробила заяву щодо їхніх стосунків.