Колишня Тищенка в обтислому ромпері попозувала на тлі океану в Африці. Фото
Колишня дружина Миколи Тищенка, блогерка і бізнесвумен Алла Барановська, яка цілих три місяці не з'являлася в Instagram, потішила своїх підписників новими фото з Африки.
Світлинами Алла поділилася на своїй сторінці.
Барановська показалася на тлі океану у Кейптауні у блакитному обтислому ромпері та кепці.
"Шлях до Мису доброї надії. Емоції від природи, які не передати словами", - написала Алла.
Нагадаємо, у червні Алла Барановська похизувалася новою зачіскою. Колишня Тищенка зазначила, що таким способом зменшила собі вік.
Як відомо, до свого перепочинку від соцмереж Алла встигла показати поїздку до Японії.
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