Колишня Тищенка в обтислому ромпері попозувала на тлі океану в Африці. Фото

Юлія Леськова 5 жовтня, 14:48
Алла Барановська попозувала для фото
Фото з Instagram Алли Барановської

Колишня дружина Миколи Тищенка, блогерка і бізнесвумен Алла Барановська, яка цілих три місяці не з'являлася в Instagram, потішила своїх підписників новими фото з Африки.

Світлинами Алла поділилася на своїй сторінці.

Барановська показалася на тлі океану у Кейптауні у блакитному обтислому ромпері та кепці.


"Шлях до Мису доброї надії. Емоції від природи, які не передати словами", - написала Алла.

Алла Барановська наробила нових фото

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Алла Барановська на фото
Блогерка показала, як спускалася до океану
Барановська похизувалася стрункою фігурою на тлі океану

Барановська похизувалася стрункою фігурою на тлі океану

Алла також виконала свою мрію - побачила пінгвінів

Алла також виконала свою мрію - побачила пінгвінів

Нагадаємо, у червні Алла Барановська похизувалася новою зачіскою. Колишня Тищенка зазначила, що таким способом зменшила собі вік.

Як відомо, до свого перепочинку від соцмереж Алла встигла показати поїздку до Японії.

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