Ексдружина Тищенка в Японії вигуляла total black і посвітила стрункими ногами в лосинах

Алла Барановська вирушила в Японію

Колишня дружина нардепа Миколи Тищенка Алла Барановська вирушила у справах в Японію.

Звідти 29-річна блогерка і власниця салонів краси вже встигла наробити контент і розповісти про новинки своїм підписникам.

І хоча Барановська, за її ж словами, приїхала по робочих питаннях, вона вже встигла поласувати морозивом, сходити на шопінг та придбати різні цікавинки.

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Барановська продегустувала і місцевий алкоголь

Неможливо не звернути увагу на худорляві ноги Алли. Ще напочатку повномасштабного вторгнення від стресу вона важила на 17 кг більше і мала загострення акне

Блогерка, як завжди, з люксовою торбинкою. Таких аксесуарів в її арсеналі чимало

Щось на японському

Нагадаємо, у січні цього року народний депутат Микола Тищенко повідомив про офіційне розлучення з дружиною Аллою Барановською. Утім, є підстави вважати, що це розлучення фіктивне. На доказ того, що розлучення Тищенка і Барановської є фіктивним, також можна згадати той факт, що нещодавно Алла "подарувала" Миколі 12 мільйонів гривень, про що свідчить його декларація.