Ексдружина Тищенка в Японії вигуляла total black і посвітила стрункими ногами в лосинах
Колишня дружина нардепа Миколи Тищенка Алла Барановська вирушила у справах в Японію.
Звідти 29-річна блогерка і власниця салонів краси вже встигла наробити контент і розповісти про новинки своїм підписникам.
І хоча Барановська, за її ж словами, приїхала по робочих питаннях, вона вже встигла поласувати морозивом, сходити на шопінг та придбати різні цікавинки.
Нагадаємо, у січні цього року народний депутат Микола Тищенко повідомив про офіційне розлучення з дружиною Аллою Барановською. Утім, є підстави вважати, що це розлучення фіктивне. На доказ того, що розлучення Тищенка і Барановської є фіктивним, також можна згадати той факт, що нещодавно Алла "подарувала" Миколі 12 мільйонів гривень, про що свідчить його декларація.
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