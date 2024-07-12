"Солодке життя": 30-річна Добкіна похизувалася тілом у бікіні за три місяці після других пологів. Відео

Алла Добкіна - старша дитина свого багатодітного батька

30-річна дочка колишнього депутата Михайла Добкіна, Алла у квітні цього року стала мамою вдруге і дуже швидко повернулася у форму.

Добкіна, яка нині живе у Стамбулі, похвалилася тілом у купальнику, виклавши відео під назвою "La Dolce Vita" (Солодке життя).

Так Алла виглядає через три місяці після пологів

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Старшому сину Алли від екса Олега Гуревича восени буде 6 років

Нагадаємо, зі своїм першим чоловіком Олегом Гуревичем Алла Добкіна побралася у липні 2017-го. Тоді пара відгуляла розкішне весілля. Але вже у серпні 2021 вони розлучилися.

Про свого нинішнього обранця дівчина воліє не розповідати, хоча нещодавно повідомила підписникам, що він українець.