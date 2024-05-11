Донька Добкіна стала мамою вдруге. ОНОВЛЕНО

30-річна дочка колишнього губернатора Харківщини і ексдепутата Михайла Добкіна, Алла народила другу дитину.

В Instagram вона виклала фото себе вагітної і написала: "Как там пишут... Mom of two". От тільки виявилося, що свою вагітність Алла приховувала протягом всього періоду і повідомила про неї вже після пологів, які, з її слів, відбулися три тижні тому.

Добкіна зробила свого батька дідусем удруге

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Хто батько її другої дитини, Добкіна ретельно приховує. Як відомо, вона також має 5-річного сина Марка від колишнього чоловіка Олега Гуревича, який нині одружений з ексдружиною футболіста Олега Гусєва.

Після початку повномасштабного вторгнення Алла з сином оселилися у Стамбулі і, судячи зо всього, живуть там і досі. Утім, Добкіна кілька разів приїжджала в Україну і навіть була в рідному Харкові.