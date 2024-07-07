Шевченко з сином привітали Світоліну з черговою перемогою на Вімблдоні. Фото

Фото з Instagram Андрія Шевченка

Голова української асоціації футболу Андрій Шевченко показався зі своїм старшим сином, 18-річним Джорданом на Вімблдонському турнірі.

Світлиною Шевченко поділився у своєму Instagram.

На кадрі Андрій і Джордан стоять по боках від Еліни Світоліної, яка вийшла у 1/8 фіналу Вімблдонського турніру та перемогла дворазову фіналістку, туніську тенісистку Онс Жабер. Таким чином батько та син привітали спортсменку з ще однією перемогою.

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Потужна група підтримки Еліни Світоліної

"Який чудовий виступ на Вімблдоні сьогодні", - підписав фото Шевченко.

Нагадаємо, у жовтні минулого року старший син Андрія Шевченка заявив, що почав вивчати українську мову.

До речі, зараз Джордан навчається у Єльському університеті.

Як відомо, Шевченко часто підтримує українських спортсменів на важливих змаганнях. Нещодавно він їздив до Саудівської Аравії на поєдинок Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі.