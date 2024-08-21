Саліванчук в ошатній декольтованій сукні відчула себе Попелюшкою та вимастилася тортом
Акторка Анна Саліванчук, якій днями виповнилося 39 років, попозувала на природі для тематичного фотосету.
Реквізитом став букет півоній, ігристе і торт, у який наприкінці зірка з апетитом вгризлася, вимастивши личко. Аня була босоніж, але в ошатній супермаксісукні. Як зізналася актриса, вона в ній відчула себе Попелюшкою.
Нагадаємо, Саліванчук не приховує, що вдається до ін'єкцій краси.
Як відомо, навесні зірка "Свінгерів" повідомила про розлучення з батьком її двох синів, нардепом Олександром Божковим. Анна вже знає, якого супутника життя вона бачить поруч із собою в майбутньому.
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