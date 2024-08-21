Саліванчук в ошатній декольтованій сукні відчула себе Попелюшкою та вимастилася тортом

Акторка Анна Саліванчук, якій днями виповнилося 39 років, попозувала на природі для тематичного фотосету.

Реквізитом став букет півоній, ігристе і торт, у який наприкінці зірка з апетитом вгризлася, вимастивши личко. Аня була босоніж, але в ошатній супермаксісукні. Як зізналася актриса, вона в ній відчула себе Попелюшкою.

Попелюшка Анна чекає на свого принца?

Саліванчук 17-го серпня виповнилося 39

І смачно, і весело

Нагадаємо, Саліванчук не приховує, що вдається до ін'єкцій краси.

Як відомо, навесні зірка "Свінгерів" повідомила про розлучення з батьком її двох синів, нардепом Олександром Божковим. Анна вже знає, якого супутника життя вона бачить поруч із собою в майбутньому.















