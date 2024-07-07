Саліванчук у зміїному бікіні звабливо повихляла стегнами на відео серед пальм

Фото з Instagram Анни Саліванчук

Акторка Анна Саліванчук, яка відпочиває у Греції, потанцювала у купальнику під запальну музику та з коктейлем у руках.

Відео вона показала у своєму Instagram.

На ролику Анна спочатку рухається в такт музиці у напівпрозорій пляжній сукні зеленого кольору у зміїний принт, а потім знімає її й позує у роздільному купальнику з таким ж принтом.

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"Відпочинок необхідний, щоб зарядити енергію, щоб потім ви могли стрибнути вище і сяяти яскравіше", - написала Анна під відео.

Свій пляжний образ зірка доповнила сонцезахисними окулярами

Розріз на сукні підкреслив стрункі ніжки акторки

Головне для відпочинку - це підібрати гарний купальник та смачний коктейль

Скріншот з Instagram Анни Саліванчук

До речі, за цей відпочинок Анна встигла повалитися тілом у кількох різних купальниках

Купальник вигідно підкреслив пишний бюст акторки

Саліванчук точно знає свої найкращі ракурси

Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук показалася у купальнику на пляжі в Греції та заявила про любов до себе.

Як відомо, якось акторка наважилася показати, який вигляд мало її обличчя до та після уколів ботоксу.