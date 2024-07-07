Саліванчук у зміїному бікіні звабливо повихляла стегнами на відео серед пальм

Юлія Леськова 7 липня, 16:29
Анна Саліванчук позує для фото
Фото з Instagram Анни Саліванчук

Акторка Анна Саліванчук, яка відпочиває у Греції, потанцювала у купальнику під запальну музику та з коктейлем у руках.

Відео вона показала у своєму Instagram.

На ролику Анна спочатку рухається в такт музиці у напівпрозорій пляжній сукні зеленого кольору у зміїний принт, а потім знімає її й позує у роздільному купальнику з таким ж принтом.


"Відпочинок необхідний, щоб зарядити енергію, щоб потім ви могли стрибнути вище і сяяти яскравіше", - написала Анна під відео.

Акторка Анна Саліванчук в сукні

Свій пляжний образ зірка доповнила сонцезахисними окулярами

Анна Саліванчук потанцювала для відео

Розріз на сукні підкреслив стрункі ніжки акторки

Анна Саліванчук показалася у купальнику

Головне для відпочинку - це підібрати гарний купальник та смачний коктейль

Анна Саліванчук у купальнику з коктейлем
Скріншот з Instagram Анни Саліванчук
Анна Саліванчук на відпочинку

До речі, за цей відпочинок Анна встигла повалитися тілом у кількох різних купальниках

Анна Саліванчук попила коктейль у купальнику
Купальник вигідно підкреслив пишний бюст акторки
Анна Саліванчук повигиналася для фото
Саліванчук точно знає свої найкращі ракурси

Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук показалася у купальнику на пляжі в Греції та заявила про любов до себе.

Як відомо, якось акторка наважилася показати, який вигляд мало її обличчя до та після уколів ботоксу.

Читайте також:

"Ням": Саліванчук із кренделями на голові показала рецепт апельсинового кекса

Саліванчук вигуляла ніжну вишиванку на останній дзвоник молодшого сина

38-річна Саліванчук відкрила сезон у купальнику з ланцюжками на стегнах

Анна Саліванчук
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів