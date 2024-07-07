Саліванчук у зміїному бікіні звабливо повихляла стегнами на відео серед пальм
Акторка Анна Саліванчук, яка відпочиває у Греції, потанцювала у купальнику під запальну музику та з коктейлем у руках.
Відео вона показала у своєму Instagram.
На ролику Анна спочатку рухається в такт музиці у напівпрозорій пляжній сукні зеленого кольору у зміїний принт, а потім знімає її й позує у роздільному купальнику з таким ж принтом.
"Відпочинок необхідний, щоб зарядити енергію, щоб потім ви могли стрибнути вище і сяяти яскравіше", - написала Анна під відео.
Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук показалася у купальнику на пляжі в Греції та заявила про любов до себе.
Як відомо, якось акторка наважилася показати, який вигляд мало її обличчя до та після уколів ботоксу.
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