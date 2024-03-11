"Не подобається - відпишіться": Саліванчук оголила принади для провокаційних фото

Марія Ткаченко 11 березня, 15:00

Акторка Анна Саліванчук, яка нещодавно повідомила про розлучення з чоловіком-депутатом, поповнила свій Instagram черговою порцією гарячого контенту.

38-річна зірка вирішила проілюструвати світлинами, на яких вона, зокрема, світить голим бюстом з-під розчахнутого жакета, допис про скороминущість життя та непередбачуваність майбутнього.

Відверті роздуми на серйозні теми Саліванчук проілюструвала відвертими фото

Відверті роздуми на серйозні теми Саліванчук проілюструвала відвертими фото

Фото Olena Ponomarova з Instagram Саліванчук

"У тих, кого не стало вчора, були плани на цей ранок. У того, хто помер цим ранком, були плани на сьогоднішній вечір Не приймайте життя як належне, в одну мить все може змінитися", - закликала Анна.


38-річна актриса попозувала в черговому сексі-луці

38-річна актриса попозувала в черговому сексі-луці

"Тому частіше пробачайте. І любіть всім серцем. Ви ніколи не можете знати, чи матиме ви ще такий шанс. Сьогодні не маєте часу? Завтра у вас не буде сили? А післязавтра не буде нас". - написала акторка.

Саліванчук закликала нічого не відкладати та жити тут і зараз.

Від ексчоловіка Олександра Божкова в Анни є двійко синів

Від ексчоловіка Олександра Божкова в Анни є двійко синів

"І зразу напишу тим, хто хоче сказати, що дуже відверті фото, я не відкладаю час на завтра, бо можливо завтра я буду інша. Тому не витрачайте часу на те, щоб писати щось погане, не подобається - відпишіться від мене", - порадила вона.

У коментарях хтось робить Саліванчук компліменти, а хтось обурюється через несумісність таких фотографій із текстом про загиблих людей

У коментарях хтось робить Саліванчук компліменти, а хтось обурюється через несумісність таких фотографій із текстом про загиблих людей

Нагадаємо, восени Аня влаштувала провокаційну фотосесію посеред Хрещатика, теж частково оголивши груди.

Читайте також:

Саліванчук у боді випнула груди і оголила стегна для сексі-ФОТО

Саліванчук у білому плетінні з панчішками святково попозувала з синами

Саліванчук у провокаційному образі прикрила голі груди для сексі фото


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів