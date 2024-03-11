"Не подобається - відпишіться": Саліванчук оголила принади для провокаційних фото
Акторка Анна Саліванчук, яка нещодавно повідомила про розлучення з чоловіком-депутатом, поповнила свій Instagram черговою порцією гарячого контенту.
38-річна зірка вирішила проілюструвати світлинами, на яких вона, зокрема, світить голим бюстом з-під розчахнутого жакета, допис про скороминущість життя та непередбачуваність майбутнього.
"У тих, кого не стало вчора, були плани на цей ранок. У того, хто помер цим ранком, були плани на сьогоднішній вечір Не приймайте життя як належне, в одну мить все може змінитися", - закликала Анна.
"Тому частіше пробачайте. І любіть всім серцем. Ви ніколи не можете знати, чи матиме ви ще такий шанс. Сьогодні не маєте часу? Завтра у вас не буде сили? А післязавтра не буде нас". - написала акторка.
Саліванчук закликала нічого не відкладати та жити тут і зараз.
"І зразу напишу тим, хто хоче сказати, що дуже відверті фото, я не відкладаю час на завтра, бо можливо завтра я буду інша. Тому не витрачайте часу на те, щоб писати щось погане, не подобається - відпишіться від мене", - порадила вона.
Нагадаємо, восени Аня влаштувала провокаційну фотосесію посеред Хрещатика, теж частково оголивши груди.