Учасник Quest Pistols Савлєпов розпочав сольну кар'єру піснею з вайбом "нульових". Відео

фото пресслужби

Учасник гурту Quest Pistols Антон Савлєпов представив сольну пісню, натхненну вайбом "нульових". Композиція "Розстебни" увійде до першого альбому співака SAVLEPOV, що знаменує початок його сольної кар’єри.

Дебютна пісня поєднує танцювальні ритми в стилі поп й R'n'B. Вона разом з подальшою творчістю Савлєпова увійде до першого альбому артиста, який от-от зможуть оцінити слухачі. Цікаво, що, зі слів Антона, проєкт розпочався ще у 2021-му.

"Через повномасштабне російське вторгнення на територію України мої творчі амбіції логічно відійшли на останній план. Я чекав, коли музичний настрій проєкту зрезонує зі станом суспільства, але останні роки навчили, що ніколи не буде кращого моменту робити свою справу, ніж саме зараз", – ділиться SAVLEPOV.

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Співак обіцяє незабаром альбом фото пресслужби

СЛУХАЙТЕ ПІСНЮ:

Як відомо, до цього співак був учасником гуртів спершу Quest Pistols, а згодом "Агонь".

А після початку повномасштабної війни із золотим складом Quest Pistols Антон вирушив у тур на підтримку України. Артист зазначає, що SAVLEPOV – це його додатковий проєкт і виступи з гуртом він не полишить.

Нагадаємо, у квітні 2023-го стало відомо, що Антон розійшовся з дружиною, російською актрисою Іриною Горбачовою, яка підтримала РФ.