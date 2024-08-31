Рідкісний вихід: Бандерас на хіднику у Венеції заобіймав кохану у червоному максі. Фото
64-річний іспанський актор Антоніо Бандерас здивував публіку рідкісною появою зі своєю коханою, 43-річною фінансисткою Ніколь Кемпел на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю.
На хідник актор вийшов у класичному чорному смокінгу та білій сорочці.
Його дама серця ж обрала довгу червоню сукню-бюстьє з брошкою у зоні декольте, а свій образ доповнила босоніжками на підборах у золотому кольорі та маленькою чорною сумочкою.
Як відомо, Антоніо Бандерас та Ніколь Кемпел разом з 2014-го року, проте дуже рідко з'являються разом на публіці.
Нагадаємо, Бандерас був одружений з акторкою Мелані Гріффіт, з якою вони розлучилися через "особисту кризу" акторки у 2014. Колишнє подружжя залишилося у гарних стосунках.
До речі, спільна донька Бардераса та Гріффіт, 27-річна Стелла нещодавно заручилася.