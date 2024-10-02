"Поїли і в шапці": Мірзоян фотозвітом і квітами зустрів Матвієнко на вокзалі

Марія Ткаченко 2 жовтня, 14:00
Арсен Мірзоян
Фото і скріни з Instagram Мірзояна

Співак Арсен Мірзоян із дочкою Ніною зустрів на вокзалі дружину і маму, співачку Тоню Матвієнко.

Зустрів як годиться - букетом тюльпанів. А поки кохана під'їжджала до Києва, надіслав їй фотозвіт: "Мама, ми поїли і в шапці".

Скрінами і відео самого возз'єднання зіркове подружжя поділилося в сторіс.


Арсен Мірзоян і його дочка від Матвієнко

Здається, Ніночку татків варіант сніданку цілком влаштовує

Квіти для Тоні Матвієнко від Мірзояна

Арсен підготувався до приїзду Тоні

Тоня Матвієнко

Матвієнко задоволена

Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян

Яка гарна зустріч!

Нагадаємо, Мірзоян і Матвієнко одружені вже сім років. Ніні 8, а старшій дочці Тоні, Уляні - 23. Нещодавно артистка зізналася, чи вже готова стати тещею і бабусею.

Як відомо, в Арсена від першого шлюбу, причиною краху якого стали його стосунки з Тонею, є двоє синів, Артем і Влад.

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