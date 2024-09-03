БДСМ-аксесуари, міні та перука: Дімопулос вигуляла на Burning Man атмосферні луки. Фото

Тетяна Сухачова 3 вересня, 15:45

37-річна екс"ВІА-Гра" Санта Дімопулос – знана тусовщиця. Жіночка, яка цього літа встигла віднайти внутрішню енергію на Балі, запалити на Міконосі, показатися в Дубаї, Італії та низці інших країн, нині подалася штурмувати Burning Man.

Враженнями від фестивалю вона поділилася на сторінці в Instagram.

"Для мене найбільша цінність і здобуток – не інстраляції, неймовірне відчуття свободи і навіть не музика. Це – люди. Цікаві, яскраві, проявленні, розумні і відкриті", – написала вона.

Санта Дімопулос на Burning Man

Дімопулос піймала навколишній вайб і продемонтсрувала чимало атмосферних луків

фото з Instagram Санти Дімопулос

Санта Дімопулос у пустелі

Колишня співачка поділилася враженнями про фестиваль

фото з Instagram Санти Дімопулос
Санта Дімопулос на фестивалі

Для одного з образів Дімопулос задіяла перуку

скрін зі сторіс Санти Дімопулос
Санта Дімопулос на музичному фестивалі
Більшість костюмів екс"ВІА Гри" містили БДСМ-аксесуари
скрін зі сторіс
Санта Дімопулос у білому в пустелі

Total white також був

скрін зі сторіс
Дімопулос на фестивалі
скрін зі сторіс

Нагадаємо, Дімопулос із дітьми живе у ОАЕ. Водночас, вона часто надовго зупиняється в країнах Європи, а також розповідала, що хоче проводити на Балі якомога більше часу.

Читайте також:

Дімопулос у зеленому бікіні посвітила м'язистим тілом в Монте-Карло

Жінка Хомутинніка у Каннах потусила з Дімопулос та Андрес. Фото

Рожеві коси, ботфорти і кухоль на поясі: Дімопулос вразила ефектним луком на Burning Man

дімопулос
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів