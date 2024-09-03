БДСМ-аксесуари, міні та перука: Дімопулос вигуляла на Burning Man атмосферні луки. Фото
37-річна екс"ВІА-Гра" Санта Дімопулос – знана тусовщиця. Жіночка, яка цього літа встигла віднайти внутрішню енергію на Балі, запалити на Міконосі, показатися в Дубаї, Італії та низці інших країн, нині подалася штурмувати Burning Man.
Враженнями від фестивалю вона поділилася на сторінці в Instagram.
"Для мене найбільша цінність і здобуток – не інстраляції, неймовірне відчуття свободи і навіть не музика. Це – люди. Цікаві, яскраві, проявленні, розумні і відкриті", – написала вона.
Нагадаємо, Дімопулос із дітьми живе у ОАЕ. Водночас, вона часто надовго зупиняється в країнах Європи, а також розповідала, що хоче проводити на Балі якомога більше часу.
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