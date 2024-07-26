Дімопулос у лелітковому міні заселфилася з Андрес на Міконосі. Фото
Екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос у розпал літа подорожує з одного райського куточка в інший. То колишня співачка ділиться інсайтами на Балі, то розважається в Дубаї, а тепер ось подалася на Міконос.
Традиційно лакшері відпочинок Дімопулос запостила до Instagram. Зокрема, вона показал танці на пляжі, заселфилася з моделлю Анною Андрес та похизувалася аутфітом з лелітками.
Як відомо, Дімопулос живе з дітьми у Дубаї. Про Україну Санта згадує у соцмережах не часто. Натомість може показатися у компанії росіян.
Нагадаємо, раніше вона демонструвала свій відпочинок в Італії.
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