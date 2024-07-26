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Дімопулос у лелітковому міні заселфилася з Андрес на Міконосі. Фото

Тетяна Сухачова 26 липня, 18:15

Екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос у розпал літа подорожує з одного райського куточка в інший. То колишня співачка ділиться інсайтами на Балі, то розважається в Дубаї, а тепер ось подалася на Міконос.

Традиційно лакшері відпочинок Дімопулос запостила до Instagram. Зокрема, вона показал танці на пляжі, заселфилася з моделлю Анною Андрес та похизувалася аутфітом з лелітками.

Дімопулос на відпочинку

Дімопулос показала танці у місцевому ресторані

скрін з Instagram
Санта Дімопулос на Міконосі

Вайб Міконоса – лакшері вайб

скрін з Instagram

Санта Дімопулос і Анна Андрес

Модель Анна Андрес склала подрузі компанію

скрін з Instagram
Санта Дімопулос в міні


скрін з Instagram

Як відомо, Дімопулос живе з дітьми у Дубаї. Про Україну Санта згадує у соцмережах не часто. Натомість може показатися у компанії росіян.

Нагадаємо, раніше вона демонструвала свій відпочинок в Італії.

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