Дімопулос у лелітковому міні заселфилася з Андрес на Міконосі. Фото

Екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос у розпал літа подорожує з одного райського куточка в інший. То колишня співачка ділиться інсайтами на Балі, то розважається в Дубаї, а тепер ось подалася на Міконос.

Традиційно лакшері відпочинок Дімопулос запостила до Instagram. Зокрема, вона показал танці на пляжі, заселфилася з моделлю Анною Андрес та похизувалася аутфітом з лелітками.

Дімопулос показала танці у місцевому ресторані скрін з Instagram

Вайб Міконоса – лакшері вайб скрін з Instagram

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Модель Анна Андрес склала подрузі компанію скрін з Instagram



скрін з Instagram

Як відомо, Дімопулос живе з дітьми у Дубаї. Про Україну Санта згадує у соцмережах не часто. Натомість може показатися у компанії росіян.

Нагадаємо, раніше вона демонструвала свій відпочинок в Італії.