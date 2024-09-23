"Солона муза": Хадід у бікіні попозувала коханому коло озера. Фото

Американська супермодель Белла Хадід показала добірку фото зі свого відпочинку в будиночку біля озера. На кадрах, які зірка виклала в Instagram, вона позує у зелено-білому купальнику з флаконом своїх парфумів.

Знімав Хадід, судячи зо всього, її хлопець, Адан Бануелос, який професійно займається кінним спортом.

Белла Хадід виклала кілька фото в бікіні

Свій пост 27-річна Белла назвала "солона муза" (парфуми моделі мають назву Salted Muse) А на одному з фото видно, як чоловіча рука кладе їй за вухо ромашку.

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Схоже, рука належить бойфренду Белли

Як пише Daily Mail, романтичні стосунки між Беллою та Аданом зав’язалися в жовтні 2023 року. А на початку цього року Бануелос вперше з’явився в Instagram моделі.

Хадід продовжує рекламувати свій аромат Salted Muse

Белла Хадід посвітила дупцею на тлі краєвидів

А це Белла зі своїм хлопцем Аданом Фото з Instagram

Нагадаємо, влітку 2023 Хадід розійшлася з режисером Марком Калманом після 2 років стосунків і одразу лягла в лікарню.

Модель, як відомо, страждає на хворобу Лайма, про що відверто розповіла у серпні 2023.