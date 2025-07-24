Бейліна у чорному монокіні похизувалася фігурою біля басейну. Фото

Марія Мельник - 24 липня, 14:00

Українська супермодель Алла Григор’єва-Бейліна, яка влітку минулого року вдруге стала мамою, похизувалася струнким тілом.

У своєму Instagram Алла посвітила фігурою у чорному монокіні.

"Бікіні муд", - підписала фото Бейліна.

Бейліна у монокіні

Чорно-білі фото ніколи не будуть зайвими


Бейліна позасмагала спиною
Алла Бейліна усміхнулася біля басейну
Так виглядає фігура мами двох дітей: доньки Анни і сина Марка
Дружина Бейліна в купальнику

Алле активно працює над поверненням довагітної форми

Як відомо, Алла з її чоловіком Михайлом Бейліним уже 9 років разом. Пара побралася у 2016-му.

Нагадаємо, після першої вагітності Бейліна скинула 18 кіло, а після другої - 16. Раніше вона показувала свою фігуру до і після пологів.

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