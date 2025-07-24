Бейліна у чорному монокіні похизувалася фігурою біля басейну. Фото
Українська супермодель Алла Григор’єва-Бейліна, яка влітку минулого року вдруге стала мамою, похизувалася струнким тілом.
У своєму Instagram Алла посвітила фігурою у чорному монокіні.
"Бікіні муд", - підписала фото Бейліна.
Як відомо, Алла з її чоловіком Михайлом Бейліним уже 9 років разом. Пара побралася у 2016-му.
Нагадаємо, після першої вагітності Бейліна скинула 18 кіло, а після другої - 16. Раніше вона показувала свою фігуру до і після пологів.
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