Бідон і кури: Неплях у грайливих шортиках оголила засмаглі стегна на овечій фермі
Володарка звання "Міс Всесвіт Україна"-2021 Анна Неплях, в якій, за її ж словами, уживаються дві особистості, не припиняє дивувати підписників.
Цього разу Анна в міні та з бідоном і лопатою в руках показалася на овечій фермі "з подружками".
Як відомо, Неплях любить експериментувати і приміряти на себе різні образи. Раніше вона влаштовувала фотосет в стилі Барбі, в ролі головного героя фільму "Маска", з лимонами на тлі римських краєвидів тощо.
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