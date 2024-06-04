Бідон і кури: Неплях у грайливих шортиках оголила засмаглі стегна на овечій фермі

Володарка звання "Міс Всесвіт Україна"-2021 Анна Неплях, в якій, за її ж словами, уживаються дві особистості, не припиняє дивувати підписників.

Цього разу Анна в міні та з бідоном і лопатою в руках показалася на овечій фермі "з подружками".

Неплях потягнуло на ферму фото з instagram

Коли повернулася з Канн в Україну

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Судячи з чистого взуття, сапала міс недовго...

Коли зібралися з подругами попліткувати

Як відомо, Неплях любить експериментувати і приміряти на себе різні образи. Раніше вона влаштовувала фотосет в стилі Барбі, в ролі головного героя фільму "Маска", з лимонами на тлі римських краєвидів тощо.