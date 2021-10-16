Білик, Онопка в прозорій сукні та Тігіпко з молодою жінкою: як "Міс Україна Всесвіт"-2021 обирали. РЕПОРТАЖ

15-го жовтня в Києві відбувся фінал конкурсу "Міс Україна Всесвіт", в якому за корону і право поїхати на "Міс Всесвіт" змагалося 15 дівчат.
Саме цього року в конкурсі змінилися критерії відбору учасниць. З претендентками проводили тривалі індивідуальні інтерв'ю і вибирали їх не тільки звертаючи увагу на зовнішні дані, а й враховували характер, навички комунікації, здатність створення особистого бренду та інші якості.
Також оргкомітет трохи послабив вимоги відбору і вже не так прискіпливо ставиться до таких параметрів, як зріст, параметри, пропорції.
"Сьогодні тренд бодіпозитиву, здорового ставлення до тіла – це ознака психічного здоров'я молоді. Ми хочемо пропагувати молодому поколінню те, що тіло жінки може бути різним", - сказала президентка конкурсу Анна Філімонова.
Журналістка Аліна Полякова побувала на "Міс Україна Всесвіт" і поділилася власними враженнями від того, що там відбувалося.
На вулиці +9. Гості підходять до готелю в босоніжках і без колготок. З одного боку, я розумію: дрескод black tie і таке інше, з іншого – кому хочеться зайвий раз лікувати нирки?
Чоловіки допомагають своїм дамам нести сумочки до дверей. Айфони вони несуть в руках самостійно. Чи то, бо не довіряють, чи то розмір сумочки не передбачає, що в неї вміститься айфон.
Всі фотографуються біля входу, хтось, хто схожий на Анатолія Анатоліча в молодості поправляє таку саму нагелену зачіску і фотографується довше за всіх.
Подружки з посмішками знімають одна одну. Чоловіки з незадоволеними мінами фотографують своїх жінок. Решта робить селфі.
Девізом "Міс Україна Всесвіт-2021 оголосили жіночу підтримку та дружбу. Тож, сподіваюсь, все буде не як у підліткових фільмах, де дівчата робили одна одній підніжки, різали сукні та клеїли жуйки у волосся.
В середині накриті столи. Концепція, що хтось їсть, поки напівоголені гарні дівчата ходять по сцені й посміхаються, здається, вже застаріла.
Сам конкурс складається з 7 частин.
Перше дефіле-знайомство під свіженький і концептуальний трек Coldplay X BTS – My Universe.
Ведучі представляють дівчат, розповідають про їх життєвий досвід та вподобання. Коли справа доходить до учасниці, яка захоплюється фотографією, фотограф поруч зі мною не стримується і видає: "Як багато фотографів. Наступного разу зроблю пластичну операцію і теж піду брати участь".
"З пластичними операціями не можна", – доводиться розчарувати його.
Тим часом палку промову видає директорка конкурсу Анна Філімонова, зауважуючи, що "Женщіна – ето главний капітал міра і України". Ведучі попереджають, коли жартують, і що треба сміятись. Очі починають боліти, бо не звикли так часто закочуватись.
Далі – дефіле в купальниках, під який глядачам виносять основну страву.
І якщо тренд на бодіпозитив хоч і ледь помітно, але дійшов сюди, то інший тренд – на реоб’єктивації жіночого тіла – поки вирішили не впроваджувати.
Третє – fashion-дефіле у вбранні від іменитих брендів, після якого з 15 учасниць залишається сімка.
Далі починається найскладніше – конкурсне інтерв’ю. Члени журі ставлять дівчатам різні запитання – від теми насилля в сім’ї та табу світських бесід до якостей, які має мати "Міс Всесвіт".
Цьогоріч організатори робили акцент на тому, що проводили інтерв’ю з дівчатами перед конкурсом і звертали увагу на інтелект і внутрішній стрижень. Проте це не завадило деяким з них напередодні конкурсу рекламувати в Instagram тренінг "Твоя внутрєняя жєнщіна".
І останнє дефіле в вечірніх сукнях, після якого оголошують переможниць.
Поки дівчата перевдягаються – глядачів розважають зірки різних масштабів. Відкривала гала-концерт "фантастична жінка" Tayanna.
Дмитро Дікусар з партнеркою Іриною Журавською продемонстрували запальну румбу, Олейник знайшов собі нового партнера в дует замість Дантеса – СТОБОЙ, Лещенко перетворився на Tancevanskiy і, судячи з усього, планує скласти конкуренцію Монатіку чи BTS.
На сцену вийшла навіть зірка Тік-Току Лілу45, проте справді запалила лише діва Ірина Білик. Судячи з реакції зали, в цій битві поколінь приз глядацьких симпатій отримала саме вона, адже досвід не сховати за пластичними операціями.
За результатами конкурсу, четвертою віце-міс стала Юлія Семеніхіна. Третя віце-міс – Софія Дорочинець. Друга віце-міс – Неля Попович. Титул першої віце-міс отримала Вікторія Апанасенко.
А корона "Міс Україна Всесвіт" дісталася колишній учасниці шоу "Холостяк-10" – Анні Неплях.
Як зазначалось у про файлі Ані її суперсила – у доброті та оптимізмі в будь-якій ситуації. Сподіваємось вони допоможуть їй на "Miss Universe" в Ізраїлі.
Титул мого серденька отримали Ірина Білик і жіночка в леопардових туфлях, яка зняла їх, щоби вільно танцювати під хіти Білик.
Аліна Полякова, Артем Жавроцький
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