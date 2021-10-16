Білик, Онопка в прозорій сукні та Тігіпко з молодою жінкою: як "Міс Україна Всесвіт"-2021 обирали. РЕПОРТАЖ

15-го жовтня в Києві відбувся фінал конкурсу "Міс Україна Всесвіт", в якому за корону і право поїхати на "Міс Всесвіт" змагалося 15 дівчат.

Саме цього року в конкурсі змінилися критерії відбору учасниць. З претендентками проводили тривалі індивідуальні інтерв'ю і вибирали їх не тільки звертаючи увагу на зовнішні дані, а й враховували характер, навички комунікації, здатність створення особистого бренду та інші якості.

Також оргкомітет трохи послабив вимоги відбору і вже не так прискіпливо ставиться до таких параметрів, як зріст, параметри, пропорції.

"Сьогодні тренд бодіпозитиву, здорового ставлення до тіла – це ознака психічного здоров'я молоді. Ми хочемо пропагувати молодому поколінню те, що тіло жінки може бути різним", - сказала президентка конкурсу Анна Філімонова.

Журналістка Аліна Полякова побувала на "Міс Україна Всесвіт" і поділилася власними враженнями від того, що там відбувалося.

Члени журі "Міс Україна Всесвіт"-2021: Жан Беленюк, Джовані Моро, Анастасія Шухніна, Анна Філімонова, Іванна Онуфрійчук, Ольга Компанієць, Дар'я Білодід, Юрій Сугак та Ярослав Самойлов

На вулиці +9. Гості підходять до готелю в босоніжках і без колготок. З одного боку, я розумію: дрескод black tie і таке інше, з іншого – кому хочеться зайвий раз лікувати нирки?



Чоловіки допомагають своїм дамам нести сумочки до дверей. Айфони вони несуть в руках самостійно. Чи то, бо не довіряють, чи то розмір сумочки не передбачає, що в неї вміститься айфон.

Всі фотографуються біля входу, хтось, хто схожий на Анатолія Анатоліча в молодості поправляє таку саму нагелену зачіску і фотографується довше за всіх.



Подружки з посмішками знімають одна одну. Чоловіки з незадоволеними мінами фотографують своїх жінок. Решта робить селфі.

Девізом "Міс Україна Всесвіт-2021 оголосили жіночу підтримку та дружбу. Тож, сподіваюсь, все буде не як у підліткових фільмах, де дівчата робили одна одній підніжки, різали сукні та клеїли жуйки у волосся.

61-річний Сергій Тігіпко вийшов в люди зі своєю явно набагато молодшою пасією

Валерія Крук обрала сукню в стилі райської пташки

Сніжана Онопка підкреслила свою бліду тендітність прозорою сукнею від Ельвіри Гасанової фото з instagram

В середині накриті столи. Концепція, що хтось їсть, поки напівоголені гарні дівчата ходять по сцені й посміхаються, здається, вже застаріла.

Вічно молода пара Ірина та В'ячеслав Дюденки

Колишня пасія пластичного хірурга Едгара Камінського Ольга Богата і телеведуча Іванна Онуфрійчук

Дзюдоїстку Дар'ю Білодід називали найкрасивішою спортсменкою Олімпіади в Токіо

Психологиня та дружина кондитера Валерія Созановського, Леся Матвєєва

"Міс Україна Всесвіт"-2021 Єлизавета Ястремська і президентка конкурсу Анна Філімонова

Сам конкурс складається з 7 частин.



Перше дефіле-знайомство під свіженький і концептуальний трек Coldplay X BTS – My Universe.

Ведучі представляють дівчат, розповідають про їх життєвий досвід та вподобання. Коли справа доходить до учасниці, яка захоплюється фотографією, фотограф поруч зі мною не стримується і видає: "Як багато фотографів. Наступного разу зроблю пластичну операцію і теж піду брати участь".

"З пластичними операціями не можна", – доводиться розчарувати його.

Анна Філімонова казала, що цього року був найсильніший склад дівчат за всі роки існування конкурсу в Україні

Тим часом палку промову видає директорка конкурсу Анна Філімонова, зауважуючи, що "Женщіна – ето главний капітал міра і України". Ведучі попереджають, коли жартують, і що треба сміятись. Очі починають боліти, бо не звикли так часто закочуватись.

Шестикратна чемпіонка України з легкої атлетики Карина Опара - одна з найяскравіших конкурсанток

Далі – дефіле в купальниках, під який глядачам виносять основну страву.

І якщо тренд на бодіпозитив хоч і ледь помітно, але дійшов сюди, то інший тренд – на реоб’єктивації жіночого тіла – поки вирішили не впроваджувати.

Вихід в купальниках цього року могли скасувати, але вирішили все-таки залишити

Третє – fashion-дефіле у вбранні від іменитих брендів, після якого з 15 учасниць залишається сімка.

Давненько Тігіпко не показувався на світських заходах

Далі починається найскладніше – конкурсне інтерв’ю. Члени журі ставлять дівчатам різні запитання – від теми насилля в сім’ї та табу світських бесід до якостей, які має мати "Міс Всесвіт".

Цьогоріч організатори робили акцент на тому, що проводили інтерв’ю з дівчатами перед конкурсом і звертали увагу на інтелект і внутрішній стрижень. Проте це не завадило деяким з них напередодні конкурсу рекламувати в Instagram тренінг "Твоя внутрєняя жєнщіна".

І останнє дефіле в вечірніх сукнях, після якого оголошують переможниць.

Поки дівчата перевдягаються – глядачів розважають зірки різних масштабів. Відкривала гала-концерт "фантастична жінка" Tayanna.

Tayanna зі сцени побажала всім жіночої сили

Дмитро Дікусар з партнеркою Іриною Журавською продемонстрували запальну румбу, Олейник знайшов собі нового партнера в дует замість Дантеса – СТОБОЙ, Лещенко перетворився на Tancevanskiy і, судячи з усього, планує скласти конкуренцію Монатіку чи BTS.

Танцівник і віднедавна співак Олександр Лещенко

"Міс Україна"-2008 Ірина Журавська і Дмитро Дікусар вразили пристрасними танцями

На сцену вийшла навіть зірка Тік-Току Лілу45, проте справді запалила лише діва Ірина Білик. Судячи з реакції зали, в цій битві поколінь приз глядацьких симпатій отримала саме вона, адже досвід не сховати за пластичними операціями.

Лілу45 трохи вибивалася на тлі інших артистів

Діва є Діва

Судячи з реакції залу, всі чекали саме на Білик

За результатами конкурсу, четвертою віце-міс стала Юлія Семеніхіна. Третя віце-міс – Софія Дорочинець. Друга віце-міс – Неля Попович. Титул першої віце-міс отримала Вікторія Апанасенко.

А корона "Міс Україна Всесвіт" дісталася колишній учасниці шоу "Холостяк-10" – Анні Неплях.

Анна Неплях

Як зазначалось у про файлі Ані її суперсила – у доброті та оптимізмі в будь-якій ситуації. Сподіваємось вони допоможуть їй на "Miss Universe" в Ізраїлі.

Титул мого серденька отримали Ірина Білик і жіночка в леопардових туфлях, яка зняла їх, щоби вільно танцювати під хіти Білик.

Та сама жінка у леопарді

Аліна Полякова, Артем Жавроцький