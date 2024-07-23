Лайвлі на прем'єрі Marvel обтягнула соковиті форми блискучим комбінезоном, а Хадід оголила живіт у шкіряному монохромі

22-го липня компанія Marvel запрем'єрила у Нью-Йорку довгоочікувану стрічку "Дедпул і Росомаха", головні ролі в якій зіграли Раян Рейнолдс та Х'ю Джекман.

Але увага фотографів була прикута не стільки до них, скільки до дружини Рейнолдса, актриси Блейк Лайвлі та її подруги, супермоделі Джіджі Хадід.

Дівчата вирішили вдягнутися у кольори костюмів Дедпула та Росомахи. Лайвлі обрала бордовий блискучий комбінезон, прикрашений чорними квітами, який оголював її плечі і декольте та підкреслював соковиті форми.

Блейк закосила під Дедпула, а Джіджі - під Росомаху Фото Getty Images

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А Джіджі вдягнулася у топ та спідницю жовтого кольору - такого самого, як і костюм Росомахи. Її монохромне вбрання зі шкіри від Miu Miu звабливо оголювало живіт.

Так виглядають костюми Росамахи і Дедпула в новому фільмі Marvel

Блейк також вигуляла ще один сексі-образ на афтепаті того ж вечора. 36-річна мама чотирьох дітей посвітила тілом у блакитно-червоній мінісукні оригінального дизайну.

На афтепаті Лайвлі вже позувала з Рейнолдсом у яскравій сукні з трояндами Фото Getty Images

Нагадаємо, Лайвлі народила четверту дитину Рейнолдсу півтора року тому, але досі не повернулася у довагітну форму. Утім, схоже актрису цілком влаштовують її ласі форми, які вона постійно підкреслює обтислим вбранням.