Джіджі Хадід зробила нову стрижку та показала процес. Відео

28-річна американська модель Джіджі Хадід показалася шанувальникам в оновленому образі й поділилася відео, як це відбувалося.

Джіджі в Instagram опублікувала кадри, на яких її довге біляве волосся стриже відомий стиліст Кріс Макміллан. Потім модель показалася перед дзеркалом з новою зачіскою - каре.

Ймовірно, Хадід стриглася вдома Скріншот з Instagram Джіджі Хадід

Як вам така зміна образу?

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"Вечеря і перукарня", - підписала фото Хадід.

На своїй сторінці Кріс показав фото Джіджі з готовою стрижкою.

"Нова стрижка Джіджі від мене. Люблю співпрацювати з Джіджі над новими стрижками", - написав Макміллан.

Фото з Instagram Кріса Макміллана

До речі, якось модель заарештували за зберігання марихуани

А більше про трендові зачіски весни 2024 ви можете почитати у нашому матеріалі.



Нагадаємо, модель Джіджі Хадід зараз зустрічається з 49-річним актором Бредлі Купером. Пара вже не приховує своїх стосунків, тож папараці частенько ловлять їх на побаченнях.



