Джіджі Хадід зробила нову стрижку та показала процес. Відео
28-річна американська модель Джіджі Хадід показалася шанувальникам в оновленому образі й поділилася відео, як це відбувалося.
Джіджі в Instagram опублікувала кадри, на яких її довге біляве волосся стриже відомий стиліст Кріс Макміллан. Потім модель показалася перед дзеркалом з новою зачіскою - каре.
"Вечеря і перукарня", - підписала фото Хадід.
На своїй сторінці Кріс показав фото Джіджі з готовою стрижкою.
"Нова стрижка Джіджі від мене. Люблю співпрацювати з Джіджі над новими стрижками", - написав Макміллан.
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Нагадаємо, модель Джіджі Хадід зараз зустрічається з 49-річним актором Бредлі Купером. Пара вже не приховує своїх стосунків, тож папараці частенько ловлять їх на побаченнях.