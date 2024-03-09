Джіджі Хадід зробила нову стрижку та показала процес. Відео

Юлія Леськова 9 березня, 17:51

28-річна американська модель Джіджі Хадід показалася шанувальникам в оновленому образі й поділилася відео, як це відбувалося.

Джіджі в Instagram опублікувала кадри, на яких її довге біляве волосся стриже відомий стиліст Кріс Макміллан. Потім модель показалася перед дзеркалом з новою зачіскою - каре.

Ймовірно, Хадід стриглася вдома

Ймовірно, Хадід стриглася вдома

Скріншот з Instagram Джіджі Хадід
Як вам така зміна образу?

Як вам така зміна образу?


"Вечеря і перукарня", - підписала фото Хадід.

На своїй сторінці Кріс показав фото Джіджі з готовою стрижкою.

"Нова стрижка Джіджі від мене. Люблю співпрацювати з Джіджі над новими стрижками", - написав Макміллан.

Фото з Instagram Кріса Макміллана
До речі, якось модель заарештували за зберігання марихуани
До речі, якось модель заарештували за зберігання марихуани

А більше про трендові зачіски весни 2024 ви можете почитати у нашому матеріалі.

Нагадаємо, модель Джіджі Хадід зараз зустрічається з 49-річним актором Бредлі Купером. Пара вже не приховує своїх стосунків, тож папараці частенько ловлять їх на побаченнях.


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