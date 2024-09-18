"Ніколи в житті не відчувала такого стресу": Ксюша Манекен відгуляла весілля. Фото

Одну з найвідоміших блогерок із сумнівним минулим окільцювали Фото з Instagram

31-річна блогерка Ксюша Манекен повідомила, що офіційно вийшла заміж.

Її обранцем став 42-річний чоловік на ім'я Андрій, з яким вони заручилися ще у квітні.

У своєму Instagram молодята виклали фото і відео з красивого весілля, яке відбулося 17-го вересня.

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Весілля - це завжди стрес для молодят

А вже 18-го вересня чоловік блогерки відзначає день народження, тож вона присвятила йому пост.

"Вчора ми офіційно стали чоловіком та дружиною, хоча вважали один одного сімʼєю з першого дня. А вже сьогодні в тебе день народження, моя любов. Тому кожне слово про тебе, кожне слово для тебе. Дякую, моє кохання, за те, що ти відкрив мені очі на те, що означає любити. Ти показав мені, що кохання може бути таким сильним, глибоким і нескінченним, що його неможливо висловити словами", - написала Ксюша.

Коханий на 11 років старший за Ксюшу

"Я захоплююсь тобою щодня. Я навчаюсь у тебе, черпаю мудрість у твоїх словах та діях. Я довіряю тобі повністю, бо знаю: ти завжди поряд. З тобою я можу бути собою, адже ти дозволив мені поринути у глибини своєї душі і відкрити тобі свою. Я обожнюю твої очі та посмішку, і кожного разу, коли ти дивишся на мене, я переконуюсь, що знайшла своє справжнє кохання", - зворушила словами блогерка.

Щаслива парочка молодят

"Ти не просто мій партнер, ти вже частина мене. Ти той, хто наповнив моє життя змістом, подарував мені новий погляд на кохання. Ти розкрив у мені такі почуття, про які я й не уявляла. Без тебе моє життя було б порожнім і неповним.

Я обіцяю, що робитиму все можливе і неможливе, щоб наша любов ставала тільки міцнішою, щоб ми росли разом, підтримуючи один одного. Я буду твоєю опорою, твоїм світлом і завжди твоїм серцем. Я хочу і робитиму все, щоб ти був найщасливішим. Я люблю тебе так сильно, що ні слова, ні вчинки не можуть до кінця передати це кохання, тому я присвячую тобі кожну мить, кожну свою почуття щодня. Я обожнюю тебе, а це навіть більше ніж люблю. І я любитиму тебе завжди", - пообіцяла Манекен.

Більше весільних фото і відео дивіться у каруселі:





Яке ж весілля без пристрасних цілунків

Торт був зовсім невеликим

Нагадаємо, у березні минулого року Манекен отримала відзнаку від ГУР, чим розбурхала мережу.