Ескортне минуле та зашквар щодо Криму: присудження блогерці відзнаки від ГУР розбурхало мережу

3-го березня радник керівника ОП Михайло Подоляк влаштував зустріч із блогерами щодо їхньої інформаційної діяльності в мережі під час війни.

Після заходу київська блогерка Ксюша Манекен вирішила похвалитися у мережі своєю відзнакою від ГУР, яку отримала ще торік. І цей факт спричинив неоднозначну реакцію в мережі.

Зокрема, обурення викликало минуле дівчини в ескорті, яке вона, до слова, не приховує, та її слова щодо Криму.

Наприклад, в одному з Telegram-каналів припустили, за що Ксюшу могли нагородити. Мовляв, надала інформацію про колишнього, яким цікавилось ГУР.

Ксюша вирішила, що саме після зустрічі в ОП варто похизуватися нагородою від ГУР. Подоляк нікого з блогерів не нагороджував, хоча в мережі вирішили інакше

Також серед тих, хто не підтримує відзнаку блогерки дружина командиру АЗОВа Дениса Прокопенка Катерина.

В мережі неоднозначно поставилися до самого факту

Сама ж Ксюша не утрималася від коментаря та відповіла хейтерам.

"Я сьогодні отримала дозу мотивації, яку хочу передати вам… Такі офіційні зустрічі набагато більше мають значення, ніж публічне знецінення в контексті "хто ти? блогер? та хто ти взагалі такий?". Важливіше не скільки людей вас підтримує, а хто саме… Просто робіть свою справу", – написала вона.

"Знаєте, що мене засмутило? Те, що наші люди настільки не довіряють нашій країні, що вважають, ніби такі речі дають просто так. Ні за що… Також засмутило, що багато людей навіть не спромоглися прочитати за що, коли і ким вона видана. Це не "герой", не військова медаль за службу… Було б круто, якби всі займалися тим, що робили б все можливе, аби наблизити країну до перемоги. А не шукати "зраду" серед своїх", – додала Ксюша.

"Неважливо, що про тебе говорять інші, вдягнена ти на фото чи напівгола, не важливо навіть, якою мовою ти розмовляєш. Важливо бути особистістю, вчитися… розвиватися, бути вірною собі та робити те, що любиш", – підсумувала вона.

Блогерка обіцяє розповісти після перемоги, за що розвідники дали їй відзнаку

Серед причин хейту також слова блогерки щодо Криму у 2015-му році, на що у дівчини теж знайшлася відповідь.

Таке Ксюша постила у 2015 році скрін з Facebook

"Скріни 2015-16 років про Крим… В той час я, як і багато інших, не розуміла, що відбувається. Вважала, що головне, аби всі були живі та здорові. З того часу багато змінилося. Але кому це цікаво. Люди зайняті тим, що кидають в мене каміння, ніби самі без гріха. Ну зате про війну і проблеми всі забули на певний час", – прокоментувала вона.

До речі, не всі вважають хейт доцільним. Блогерка Раміна Есхакзай вступилася за Ксюшу.

"Для вас буде неочікувано, але я не підтримую хейт в сторону Ксюші. Якщо людині дали відзнаку від ГУР, це означає, що є за що. Чи ви думаєте, що подібні нагороди направо і наліво роздають? Проте я на 100% погоджуються зі всіма словами сімей захисників, які теж хотіли б, щоб наші оборонці потрапили до ОП, щоб їм приділили увагу, показали їх значимість. Це не обговорюється навіть. Військовим потрібна підтримка", – написала Раміна.

Згодом Михайло Подоляк, аби уникнути непорозумінь, записав звернення щодо зустрічі з блогерами. Посадовець наголосив, що не має відношення до відзнаки ГУР та не вручав нічого нікому.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Михайло Подоляк (@podolyak_mykhailo)

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