"Богіческа чаклунка": Маша Полякова з квіткою в роті заінтригувала відео серед палаючих свічок

18-річна донька співачки Олі Полякової Маша все частіше з'являється у мережі з творчим контентом.

Цього разу вона заінтригувала новою зйомкою в темряві зі свічками.

"Моя чаклунка богіческа", - прокоментувала допис доньки мама.



До речі, ще у жовтні Маша мала неабиякі проблеми зі шкірою. Зараз обличчя дівчини виглядає чудово скрін з відео

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Нещодавно дуже схожу зйомку влаштувала акторка Єлизавета Василенко

І хоча Маша старанно йде стопами мами, співаючи і даючи свої перші концерти, однак, на думку деяких підписників, справи в дівчинки йдуть не дуже. Нещодавно Маша різко відповіла на закиди з боку підписників стосовно її ваги і талантів.